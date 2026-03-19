Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обнаружила расхождение во взглядах с большинством лидеров стран ЕС.

Она заявила, что понимает позицию венгерского премьера Виктора Орбана по поводу блокировки кредита Украине в €90 млрд из-за остановки нефтепровода Дружба.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Мелони высказалась по поводу позиции Орбана

Во время закрытого заседания на саммите лидеров ЕС Мелони заявила коллегам, что понимает причины, по которым Орбан нарушил своё обещание и заблокировал предоставление Украине кредита в €90 млрд после его одобрения в декабре.

Об этом рассказали пять дипломатов, осведомлённых о конфиденциальных обсуждениях.

Politico напоминает, что Мелони и Орбан принадлежат к правым политическим силам, однако итальянский премьер в основном придерживается основной линии ЕС, тогда как венгерское правительство считается препятствием для её реализации.

Как сообщили источники, представляющие четыре разные европейские страны, во время встречи Мелони подчеркнула, что лично поддерживает немедленное предоставление кредита Украине, но понимает позицию Орбана, которого в следующем месяце ждут выборы.

Один из дипломатов процитировал слова Мелони:

— Позиция Орбана нормальна, поскольку ситуация меняется, и если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла.

Мелони также отметила, что венгерский премьер ранее занимал конструктивную позицию, и не исключено, что он откажется от вето, если нефтепровод Дружба снова заработает.

В итальянском правительстве опровергли эти сообщения.

— Высказывание, которое приписывают премьер-министру, абсолютно безосновательное, – заявил представитель офиса Мелони в Риме.

Источники добавили, что большинство других лидеров ЕС в четверг утром выразили возмущение, когда стало очевидно, что Орбан не намерен уступать.

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал это решение “неприемлемым” и беспрецедентным нарушением “красной линии” в поведении Орбана.

Напомним, 19 марта лидеры ЕС обсуждали предоставление Украине кредита ЕС в €90 млрд, но убедить венгерского премьера снять вето не удалось.

