Министерство финансов США разрешило продажу находящейся в море иранской нефти, чтобы увеличить поставки на мировой рынок и снизить давление на цены.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

США ослабили санкции против иранской нефти: что известно

По словам министра финансов США Скотта Бессента, 21 марта Министерство финансов США выдало узкоспециализированное краткосрочное разрешение на продажу застрявшей в море иранской нефти.

— Это временное краткосрочное разрешение строго ограничивается уже находящейся в транзите нефтью и не позволяет новых закупок или добычи, – добавил Бессент.

В Вашингтоне заявляют, что таким образом планируют быстро вывести на мировой рынок около 140 млн. баррелей нефти. Это должно увеличить глобальные поставки энергоносителей и снизить давление на цены, вызванное перебоями, в частности в районе Ормузского пролива.

Временное разрешение на продажу, доставку и разгрузку иранской нефти и нефтепродуктов будет действовать в течение месяца – до 19 апреля.

В США также отмечают, что, несмотря на разрешение, Иран будет иметь ограниченный доступ к доходам от этих продаж, а санкционное давление на страну будет сохраняться.

Отдельно в администрации Трампа подчеркнули, что работают над выводом на мировой рынок до 440 млн. дополнительных баррелей нефти, чтобы стабилизировать ситуацию и усилить энергетическую безопасность.

В Белом доме связывают эти шаги с более широкой стратегией противодействия Ирану, обвиняемому в угрозах глобальной энергетической инфраструктуре.

19 марта министр финансов США Скотт Бессент заявлял о вероятности частичного снятия санкций с иранской нефти для сдерживания роста цен на нефтепродукты в мире на 10-14 дней. Речь шла о около 140 млн баррелях нефти.

Напомним, на фоне перебоев с поставкой нефти из-за конфликта вокруг Ирана 13 марта Соединенные Штаты Америки предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на судна по состоянию на 12 марта. Разрешение будет действовать до полуночи 11 апреля по Вашингтону.

В ответ на ослабление санкций по продаже российской нефти президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение может принести России около $10 млрд, которые пойдут на финансирование войны против Украины.

