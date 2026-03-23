Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив відкласти всі заплановані удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

Про це він сам повідомив 23 березня у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп відклав удари по енергоінфраструктурі Ірану: що відомо

За словами американського президента, протягом останніх двох днів між США та Іраном відбулися “дуже хороші та продуктивні переговори”, спрямовані на повне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

— Я радий повідомити, що за останні два дні між США та Іраном відбулися дуже успішні переговори. Я віддав розпорядження відкласти всі військові удари на п’ять днів, — написав він.

Трамп уточнив, що йдеться про удари по іранських електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі.

Він також наголосив, що це рішення є тимчасовим і залежить від подальшого перебігу переговорів, які мають тривати протягом найближчих днів.

За його словами, саме результат цих консультацій визначить, чи відновляться військові дії.

В Ірані заперечують переговори з США

Як повідомляє The Guardian із посиланням на іранське агентство Fars, між Іраном і США не було жодних прямих чи непрямих контактів.

Водночас у повідомленні зазначається, що Трамп нібито “відступив”, відклавши заплановані удари по іранських електростанціях.

Після заяви Трампа ціни на нафту Brent знизилися до близько $100 за барель.

Раніше повідомлялося про підготовку США до можливих ударів у відповідь з боку Ірану після атак американських військових по ядерних об’єктах Ісламської Республіки.

Як повідомляло NBC News із посиланням на джерела в Пентагоні та Білому домі, у Вашингтоні очікували, що Іран може відповісти протягом найближчих 48 годин.

Зокрема, розглядалася можливість ударів як по американських об’єктах за кордоном, так і всередині США.

