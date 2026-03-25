Иран сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что отказывается от переговорного процесса с нынешними американскими представителями. Там отдали предпочтение вице-президенту Джей Ди Венсу в качестве переговорщика, пишет CNN.

По информации анонимных источников, Тегеран не хочет идти на переговоры со специальным посланником Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Причиной этого является глубокое недоверие к ним после того, как предыдущие переговоры на Ближнем Востоке сорвались перед началом войны в Иране.

Источники отметили, что Иран считает Венса более склонным к компромиссам и завершению конфликта, в отличие, в частности, от госсекретаря Марка Рубио.

– Создается впечатление, что Венс намерен завершить этот конфликт, – сообщил один из источников.

Однако даже сторонники участия Венса признают, что и он является рискованным вариантом. Поэтому добиться реального прекращения войны на Ближнем Востоке будет чрезвычайно сложно.

К тому же окончательное решение по вопросам переговоров останется за Дональдом Трампом, который будет определять и состав переговорной группы.

По словам пресс-секретаря администрации американского президента, к процессу хотят привлечь, кроме Венса и Рубио, Уиткоффа и Кушнера.

Вероятно, Иран будет вынужден работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не является приоритетом.

Ожидается, что встреча между США и Ираном состоится в Исламабаде уже на этой неделе.

Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на их проведение скептически.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры уже ведутся и соглашение о прекращении войны может быть близко, иранские источники сигнализируют, что Тегеран готов будет рассмотреть только “устойчивые и серьезные” предложения по завершению конфликта.

Напомним, Иран открыл Ормузский пролив для части судов.

Тем временем США передали Ирану мирный план из 15 пунктов.

