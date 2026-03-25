Иран выбирает Венса вместо Уиткоффа: что известно о переговорах на Ближнем Востоке
- Иран отказался от переговоров со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
- В Тегеране считают Джей Ди Венса более склонным к компромиссу, хотя его участие также оценивают как рискованное.
- Окончательное решение относительно состава переговорщиков остается за Дональдом Трампом, а сама встреча может вообще не состояться.
Иран сообщил администрации президента США Дональда Трампа, что отказывается от переговорного процесса с нынешними американскими представителями. Там отдали предпочтение вице-президенту Джей Ди Венсу в качестве переговорщика, пишет CNN.
Переговоры на Ближнем Востоке: что известно
По информации анонимных источников, Тегеран не хочет идти на переговоры со специальным посланником Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером.
Причиной этого является глубокое недоверие к ним после того, как предыдущие переговоры на Ближнем Востоке сорвались перед началом войны в Иране.
Источники отметили, что Иран считает Венса более склонным к компромиссам и завершению конфликта, в отличие, в частности, от госсекретаря Марка Рубио.
– Создается впечатление, что Венс намерен завершить этот конфликт, – сообщил один из источников.
Однако даже сторонники участия Венса признают, что и он является рискованным вариантом. Поэтому добиться реального прекращения войны на Ближнем Востоке будет чрезвычайно сложно.
К тому же окончательное решение по вопросам переговоров останется за Дональдом Трампом, который будет определять и состав переговорной группы.
По словам пресс-секретаря администрации американского президента, к процессу хотят привлечь, кроме Венса и Рубио, Уиткоффа и Кушнера.
Вероятно, Иран будет вынужден работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не является приоритетом.
Ожидается, что встреча между США и Ираном состоится в Исламабаде уже на этой неделе.
Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на их проведение скептически.
Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры уже ведутся и соглашение о прекращении войны может быть близко, иранские источники сигнализируют, что Тегеран готов будет рассмотреть только “устойчивые и серьезные” предложения по завершению конфликта.
Напомним, Иран открыл Ормузский пролив для части судов.
Тем временем США передали Ирану мирный план из 15 пунктов.