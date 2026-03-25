США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який передбачає врегулювання конфлікту на Близькому Сході та контроль над ядерною програмою Тегерана.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє The New York Times.

Мирний план США для Ірану: що відомо

Сполучені Штати розробили комплексний план врегулювання та передали його Ірану за посередництва Пакистану.

Ініціатива спрямована на припинення бойових дій і стабілізацію ситуації в регіоні.

За даними джерел, документ складається з 15 пунктів і охоплює ключові безпекові питання.

Зокрема, йдеться про іранську ядерну програму та розвиток балістичних ракет.

Ядерний компонент угоди

Одним із центральних пунктів плану є передача під міжнародний контроль близько 440 кілограмів високозбагаченого урану, що перебуває в Ірані.

Цей крок розглядається як критично важливий для досягнення домовленостей.

Ормузька протока та енергетика

Окрему увагу у плані приділено ситуації навколо Ормузької протоки.

Після початку військової операції США та Ізраїлю вона фактично була заблокована, що вплинуло на постачання нафти і газу та спричинило зростання цін на енергоресурси.

У Білому домі наголошують, що переговори тривають, однак військова операція продовжуватиметься до досягнення поставлених цілей.

Водночас, за даними ЗМІ, Іран може зіткнутися з труднощами у формуванні відповіді через внутрішні розбіжності та ризики для переговорного процесу.

Також зазначається, що США можуть розглядати збереження чинної влади в Ірані як частину можливого компромісу.

За даними ізраїльського видання Ynet, США розраховують завершити війну проти Ірану орієнтовно до 9 квітня.

Для цього передбачено близько 21 дня, протягом яких можуть тривати як бойові дії, так і переговори.

Джерела повідомляють, що переговори між США та Іраном можуть відбутися наприкінці тижня в Пакистані, однак іранська сторона публічно заперечує факт контактів із Вашингтоном.

