Іран заявив, що дозволяє “неворожим” суднам проходити через Ормузьку протоку за умови координації з іранською владою та дотримання встановлених правил безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Ірану в ООН.

Яким суднам Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку

Іран направив відповідну ноту до Ради Безпеки ООН та генерального секретаря Антоніу Гутерреша.

Зараз дивляться

Документ також розіслали членам Міжнародної морської організації.

У заяві зазначається, що “неворожі” судна можуть користуватися правом безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Йдеться про судна, які не беруть участі в агресії проти Ірану та не підтримують такі дії.

Також обов’язковою умовою є дотримання оголошених правил безпеки та погодження проходу з компетентними органами Ірану.

Водночас у Тегерані наголосили, що вже вжили “необхідних і пропорційних заходів”, щоб запобігти використанню протоки для ворожих операцій.

Окремо підкреслюється, що право на прохід не поширюється на судна, пов’язані зі США, Ізраїлем або іншими учасниками агресії.

Раніше Іран попереджав, що у разі атаки на його узбережжя або острови може повністю заблокувати Перську затоку шляхом встановлення морських мін.

Водночас Іран допускав можливість безпечного проходу для суден окремих “дружніх”країн, зокрема Китаю, Індії та Пакистану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.