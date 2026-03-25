Іран повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа, що відмовляється від переговорного процесу з нинішніми американськими представниками. Там надали перевагу віцепрезиденту Джей Ді Венсу як переговорнику, пише CNN.

Переговори на Близькому Сході: що відомо

За інформацією анонімних джерел, Тегеран не хоче йти на переговори зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом та радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Причиною цього є глибока недовіра до них після того, як попередні переговори на Близькому Сході зірвалися перед початком війни в Ірані.

Джерела зауважили, що Іран вважає Венса більш схильним до компромісів та завершення конфлікту, на відміну, зокрема, від держсекретаря Марка Рубіо.

– Складається враження, що Венс має намір завершити цей конфлікт, – повідомило одне з джерел.

Проте навіть прихильники участі Венса визнають, що і він є ризикованим варіантом. Тож досягти реального припинення війни на Близькому Сході буде надзвичайно складно.

До того ж остаточне рішення щодо переговорних питань лишатиметься за Дональдом Трампом, який визначатиме і склад переговорної групи.

За словами речниці адміністрації американського президента, до процесу хочуть залучити, крім Венса та Рубіо, Віткоффа та Кушнера.

Ймовірно, Іран вимушений буде працювати з тим, кого призначить Вашингтон, навіть якщо це не є пріоритетом.

Очікується, що зустріч між США та Іраном відбуватиметься в Ісламабаді вже цього тижня.

Проте навіть прихильники переговорів оцінюють шанси на їхнє проведення скептично.

Попри заяви Дональда Трампа про те, що переговори вже ведуться і угода про припинення війни може бути близькою, іранські джерела сигналізують, що Тегеран готовий буде розглянути тільки “стійкі та серйозні” пропозиції щодо завершення конфлікту.

