Война США и Израиля против Ирана: как это повлияет на помощь Украине и переговоры

После начала масштабной операции США и Израиля против Ирана ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Тегеран атаковал ракетами как минимум семь стран региона и Азербайджан, а также заблокировал Ормузский пролив.

Из-за кризиса безопасности переговоры по Украине в Абу-Даби оказались под угрозой. В то же время Киев получил запрос от США на помощь странам региона в борьбе с иранскими дронами.

Факты ICTV расспросили политологов Игоря Рейтеровича и Олега Пономаря о том, может ли война США и Израиля с Ираном отвлечь внимание и ресурсы от Украины, а также насколько реальным является риск сокращения военной помощи ВСУ в случае затягивания боевых действий.

Операция США и Израиля против Ирана

28 февраля 2026 года Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. В Израиле ее назвали Рев льва, а в США – Эпическая ярость.

Тогда в Тегеране и ряде крупнейших иранских городов зафиксировали многочисленные взрывы. После этого Иран осуществил массированный запуск баллистических ракет не только по Израилю, но и по ряду стран региона, включая Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

В течение первой недели марта Тегеран прибег к радикальным действиям. Сначала Иран заблокировал судоходство в Ормузском проливе под угрозой открытия огня, а затем атаковал инфраструктурные объекты Азербайджана и нанес удар по аэропорту Нахичевани.

Запланированные на 5–6 марта переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби не состоялись из-за резкого обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Хотя стороны рассматривают возможность проведения встречи в других странах, в частности, в Турции или Швейцарии.

В то же время Вашингтон обратился к Киеву с просьбой помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими беспилотниками, на фоне чего президент Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците ракет для ПВО Украины и случае затяжного конфликта в Иране.

Может ли война США и Израиля с Ираном отвлечь внимание от Украины

– Конечно, это отвлекает внимание и ресурсы от Украины, но это не критично. То есть существенно ситуацию в Украине это не ухудшит. Америка имеет достаточно оружия, как и Израиль. Единственная проблема – это ракеты-перехватчики к Patriot. В отношении них – всегда был дефицит. Надеемся, что это не повлияет критически, – заявил политолог Олег Пономарь.

С его мнением соглашается руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович. По его словам, сокращение военной помощи Украине возможно в будущем, но в ограниченных формах.

– Единственное, что нам сейчас максимально нужно от США через Европу (которая нам это покупает и передает) – это ракеты-перехватчики. Могут быть определенные моменты. Но они были даже до начала этого конфликта, поскольку этих ракет объективно в мире не хватало. По всему остальному, я думаю, что закупки будут происходить, Украина будет получать поддержку. Этот конфликт на Ближнем Востоке сильно на эту поддержку не повлияет. Особенно учитывая, что в последнее время объемы этой поддержки были достаточно умеренными, в принципе, не критичными для тех запасов, которые есть на сегодня в США, – сказал он.

Может ли Иран из-за войны меньше помогать России

Конечно, это хорошо, что США и Израиль уничтожат военно-промышленный комплекс Ирана, а Тегеран будет меньше помогать России, сказал политолог Пономарь. Но он обратил внимание, что в основном Россия уже локализовала производство Shahed.

– Но здесь больше геополитический выигрыш, потому что Россия остается одна – без союзника. И это уже после того, как она осталась без Асада и Мадуро. Это большие геополитические победы. Это очень хорошо, в частности, для Украины, – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли Россия воспользоваться обострением на Ближнем Востоке, чтобы активизировать боевые действия против Украины, Рейтерович ответил, что Москва будет пытаться это сделать и уже готовится к таким шагам.

– У них получится? Например, я в этом сомневаюсь. С одной стороны, они локализовали производство тех же Shahed. С другой стороны, какую-то часть компонентов, например, для баллистических ракет, они получали из Ирана. Теперь они не будут этого получать. Это не сразу отразится на интенсивности их обстрелов. Скорее всего, мы увидим это позже, – предположил Рейтерович.

По словам политолога, это работает так, что россияне сейчас используют то, что было на складах, а новые компоненты начнут искать в других местах. Они это активно делают, к сожалению, в Китае, отметил политолог. Поэтому Китай, при желании, может заменить все эти компоненты, предположил Рейтерович.

Как события на Ближнем Востоке повлияют на мирные переговоры по Украине

– Переговорный процесс, конечно, на паузе. Но это не критично. Найдут новое место: Турция или Швейцария, после чего дипломатический процесс продолжится. Он идет параллельно с войной. И мы не ждем быстрого прорыва, – отметил Пономарь.

Очевидно, что пауза в переговорах между командами Украины, США и России возникла из-за конфликта на Ближнем Востоке, утверждает Рейтерович. Но встречи возобновятся, считает он. По словам политолога, Россия заинтересована в подобных встречах, как бы парадоксально это ни звучало, через призму США.

– Они хотят использовать эту трехстороннюю историю, чтобы с американцами поговорить о вопросах, связанных с Ираном. Сейчас у нас идут обмены пленными, а через несколько недель, возможно, даже раньше, состоится встреча. Другой вопрос в том, что она не приведет к серьезным результатам до тех пор, пока США будут вовлечены в Иране. Сейчас у Трампа есть другие приоритеты. На украинско-российскую историю он будет смотреть как на важную, но на ту, которая несколько отошла на второй план, по состоянию на сейчас, – утверждает Рейтерович.

Конечно, россияне заинтересованы в том, чтобы история с войной затянулась и США туда больше влезли, но для них здесь есть опасность. Если президент США Дональд Трамп не получит того, что хочет, и выйдет из конфликта с Ираном (а такая вероятность есть), тогда придется еще больше внимания уделять российско-украинской войне и пытаться ее закончить максимально справедливо по отношению к Украине, предположил политолог.

По словам Рейтеровича, это будет единственная возможность для главы Белого дома как-то исправить свою репутацию, которая упадет на фоне неудачи в Иране.

Пока Россия от этого точно не выиграла, возможно, где-то даже и проиграла. Но дальше все будет зависеть от динамики конфликта на Ближнем Востоке, как он будет развиваться и когда закончится, резюмировал Игорь Рейтерович.

