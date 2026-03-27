В российском Череповце дроны атаковали крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений
В российском городе Череповец, расположенном в Вологодской области, ночью ударные дроны атаковали химический завод Апатит группы ФосАгро — крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений.
Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+ и губернатор области Георгий Филимонов.
Так, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщает о восьми попаданиях дронов по промышленной площадке в Череповце. По его словам, повреждений критической инфраструктуры округа нет. Погибших и пострадавших нет.
На месте ударов работают экстренные службы.
Губернатор утверждает, что над промышленной площадкой в Череповце якобы сбито 10 беспилотников.
Известно, что продукция химического завода поставляется на экспорт в Европу, Азию и Латинскую Америку. Кроме того, её используют для производства боеприпасов и техники для российской оккупационной армии.
Город Череповец на карте
Череповец — крупнейший город Вологодской области. Город расположен к северу от Москвы.
Приблизительное расстояние от Украины до Череповца составляет более 1500 км.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1493-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.