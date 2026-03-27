У російському місті Череповець, що у Вологодській області, вночі ударні дрони атакували хімічний завод Апатит групи ФосАгро – найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ та губернатор області Георгій Філімонов.

Атака на завод фосфорних добрив у Череповці

Так, губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомляє про вісім влучань дронів по промисловому майданчику в Череповці. За його словами, пошкоджень критичної інфраструктури округу немає. Загиблих і постраждалих немає.

На місці ударів працюють екстрені служби.

Губернатор запевняє, що над промисловим майданчиком у Череповці нібито збито 10 безпілотників.

Відомо, що продукція хімічного заводу йде на експорт до Європи, Азії, Латинської Америки. Також її використовують для створення боєприпасів та техніки для російської окупаційної армії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1493-тю добу.

