Депутаты Европарламента призвали Евросоюз не допустить участия представителей России в Венецианской биеннале.

Соответствующий призыв содержится в письме, которое депутаты Европарламента адресовали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министерству иностранных дел Кипрского председательства в Совете ЕС, главе внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.

Об этом пишет Euronews.

Депутаты Европарламента против участия РФ на Венецианской биеннале

В письме отмечается, что “доверие к ЕС будет подорвано”, если не помешать участию РФ в 61-й Венецианской биеннале.

Поэтому высшее руководство ЕС должно принять “срочные и решительные меры” чтобы не допустить этого.

Депутаты осудили решение организаторов биеннале вновь принять представителей РФ, в то время как “украинские города бомбят, убивают мирных жителей и систематически уничтожают украинское культурное наследие”.

— Ни при каких обстоятельствах Россия — государство, находящееся под широкими санкциями ЕС, — не должна быть допущена к участию в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками, — говорится в письме.

По мнению депутатов Европарламента, открытие российского павильона “повысит престиж и придаст легитимность” стране, которая “утратила его из-за своих действий” в войне против Украины.

Украина поблагодарила Европарламент за его позицию

Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.

— Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства, — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины в комментарии Euronews.

Он отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.

Тихий напомнил, что в 2022 году, когда РФ начала полномасштабную военную агрессию в Украине, которая стала крупнейшей войной на европейском континенте со времен Второй мировой, организаторы Венецианской биеннале сами ограничили участие представителей РФ в выставке.

В МИД Украины также напомнили, что “РФ отвергает все предложения о прекращении войны и отвергает диалог, о котором заявляют организаторы выставки”.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которую они демонстрировали в 2022–2024 годах.

