Подорвет доверие к ЕС: евродепутаты призвали не допустить РФ к Венецианской биеннале
- Депутаты Европарламента призвали руководство ЕС не допустить участия представителей России в 61-й Венецианской биеннале и принять для этого "срочные и решительные меры".
- В письме евродепутаты заявили, что открытие российского павильона повысит престиж РФ и придаст легитимность государству, ведущему войну.
Соответствующий призыв содержится в письме, которое депутаты Европарламента адресовали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, министерству иностранных дел Кипрского председательства в Совете ЕС, главе внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кае Каллас и ряду других высокопоставленных чиновников.
Об этом пишет Euronews.
Депутаты Европарламента против участия РФ на Венецианской биеннале
В письме отмечается, что “доверие к ЕС будет подорвано”, если не помешать участию РФ в 61-й Венецианской биеннале.
Поэтому высшее руководство ЕС должно принять “срочные и решительные меры” чтобы не допустить этого.
Депутаты осудили решение организаторов биеннале вновь принять представителей РФ, в то время как “украинские города бомбят, убивают мирных жителей и систематически уничтожают украинское культурное наследие”.
— Ни при каких обстоятельствах Россия — государство, находящееся под широкими санкциями ЕС, — не должна быть допущена к участию в мероприятии, финансируемом европейскими налогоплательщиками, — говорится в письме.
По мнению депутатов Европарламента, открытие российского павильона “повысит престиж и придаст легитимность” стране, которая “утратила его из-за своих действий” в войне против Украины.
Украина поблагодарила Европарламент за его позицию
Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил депутатов Европарламента за их моральную четкость и принципиальную позицию.
— Мы не говорим, что выступаем за запрет какой-либо культуры или искусства, — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины в комментарии Euronews.
Он отметил, что речь идет о непоследовательной позиции самих организаторов международной выставки в Венеции.
Тихий напомнил, что в 2022 году, когда РФ начала полномасштабную военную агрессию в Украине, которая стала крупнейшей войной на европейском континенте со времен Второй мировой, организаторы Венецианской биеннале сами ограничили участие представителей РФ в выставке.
В МИД Украины также напомнили, что “РФ отвергает все предложения о прекращении войны и отвергает диалог, о котором заявляют организаторы выставки”.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которую они демонстрировали в 2022–2024 годах.