Администрация Венецианской биеннале официально отреагировала на запрос Министерства культуры Италии по поводу участия России в выставке 2026 года.

Организаторы направили полный пакет документов в ответ на запрос о представленности РФ и соблюдении санкций.

Позиция фонда

В фонде La Biennale di Venezia заявили, что во время подготовки к 61-й Международной художественной выставке полностью соблюдали все санкционные требования, сообщает общественный вещатель Италии Rai.

Ранее министр культуры Алессандро Джули потребовал от организаторов срочно предоставить копии переписки с российскими властями и детали логистических процессов. Правительство хотело проверить, не противоречат ли финансовые операции и доставка материалов ограничениям, введенным после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В заявлении фонда отмечается, что все действия были совершены в соответствии с установленными обязательствами, а запрашиваемая документация уже передана на рассмотрение министерства.

В то же время в руководящих органах биеннале продолжается дискуссия: представительница Минкульта в совете директоров Тамара Грегоретти отклонила призывы к отставке, заявив, что действует в рамках устава и автономии институции.

Финансовые риски и международное давление

Ранее Еврокомиссия предупредила, что может пересмотреть или приостановить финансирование биеннале в размере около 2 млн евро, если участие России признают несовместимым с позицией ЕС по агрессии против Украины.

Министры культуры 22 стран Европы также призвали организаторов пересмотреть это решение, отмечая, что культура не должна становиться площадкой для пропаганды.

Украинская сторона в свою очередь выступила за полную изоляцию агрессора. Глава МИД Андрей Сибига и министерша культуры Татьяна Бережная заявили, что Россия использует искусство как инструмент политического влияния.

Пока идет проверка, российский павильон не будет работать для посетителей — в то же время двери и окна оставят открытыми, чтобы видеоинсталляцию можно было увидеть снаружи.

