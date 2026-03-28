Депутати Європарламенту закликали Євросоюз не допустити участі представників Росії у Венеційській бієнале.

Відповідний заклик міститься у листі, який депутати Європарламенту адресували голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, міністерству закордонних справ Кіпрського головування в Раді ЄС, голові зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Каї Каллас та низці інших високопосадовців.

Про це пише Euronews.

У листі зазначається, що “довіра до ЄС буде підірвана”, якщо не перешкодити участі РФ у 61-й Венеційській бієнале.

Тому вище керівництво ЄС має вжити “термінових та рішучих кроків” для цього.

Депутати засудили рішення організаторів бієнале знову прийняти представників РФ, в той час як “українські міста бомбардують, вбивають мирних жителів та систематично знищують українську культурну спадщину”.

– За жодних обставин Росія – держава, що перебуває під широкими санкціями ЄС, не має бути допущена до участі у заході, що фінансується європейськими платниками податків, – йдеться у листі.

На думку депутатів Європарламенту, відкриття російського павільйону “підвищить престиж та надасть легітимності” країні, що “втратила його через свої дії” у війні проти України.

Україна подякувала Європарламенту за позицію

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував депутатам Європарламенту за їхню моральну чіткість та принципову позицію.

– Ми не говоримо, що виступаємо за заборону будь-якої культури чи мистецтва, – наголосив речник МЗС України у коментарі Euronews.

Він зазначив, що мова йде про непослідовну позицію самих організаторів міжнародної виставки у Венеції.

Тихий нагадав, що у 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабну військову агресію в Україні, яка стала найбільшою війною на європейському континенті з часів Другої світової, організатори Венеціанської бієнале самі обмежили участь представників РФ у виставці.

У МЗС України також нагадали, що “РФ відкидає всі пропозиції щодо припинення війни та відкидає діалог, про який заявляють організатори виставки”.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна закликали організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення про участь Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яку вони демонстрували у 2022–2024 роках.

