США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который предусматривает урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и контроль над ядерной программой Тегерана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает The New York Times.

Мирный план США для Ирана: что известно

Соединенные Штаты разработали комплексный план урегулирования и передали его Ирану при посредничестве Пакистана.

Сейчас смотрят

Инициатива направлена на прекращение боевых действий и стабилизацию ситуации в регионе.

По данным источников, документ состоит из 15 пунктов и охватывает ключевые вопросы безопасности.

В частности, речь идет об иранской ядерной программе и развитии баллистических ракет.

Ядерный компонент соглашения

Одним из центральных пунктов плана является передача под международный контроль около 440 килограммов высокообогащенного урана, находящегося в Иране.

Этот шаг рассматривается как критически важный для достижения договоренностей.

Ормузский пролив и энергетика

Особое внимание в плане уделено ситуации вокруг Ормузского пролива.

После начала военной операции США и Израиля он фактически был заблокирован, что повлияло на поставки нефти и газа и вызвало рост цен на энергоресурсы.

В Белом доме подчеркивают, что переговоры продолжаются, однако военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

В то же время, по данным СМИ, Иран может столкнуться с трудностями в формировании ответа из-за внутренних разногласий и рисков для переговорного процесса.

Также отмечается, что США могут рассматривать сохранение действующей власти в Иране как часть возможного компромисса.

По данным израильского издания Ynet, США рассчитывают завершить войну против Ирана ориентировочно к 9 апреля.

На это отведено около 21 дня, в течение которых могут продолжаться как боевые действия, так и переговоры.

Источники сообщают, что переговоры между США и Ираном могут состояться в конце недели в Пакистане, однако иранская сторона публично отрицает факт контактов с Вашингтоном.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.