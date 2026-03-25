США передали Ирану мирный план из 15 пунктов
- Документ охватывает ядерную программу и ракеты.
- Предлагается передать уран под международный контроль.
США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который предусматривает урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и контроль над ядерной программой Тегерана.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает The New York Times.
Мирный план США для Ирана: что известно
Соединенные Штаты разработали комплексный план урегулирования и передали его Ирану при посредничестве Пакистана.
Инициатива направлена на прекращение боевых действий и стабилизацию ситуации в регионе.
По данным источников, документ состоит из 15 пунктов и охватывает ключевые вопросы безопасности.
В частности, речь идет об иранской ядерной программе и развитии баллистических ракет.
Ядерный компонент соглашения
Одним из центральных пунктов плана является передача под международный контроль около 440 килограммов высокообогащенного урана, находящегося в Иране.
Этот шаг рассматривается как критически важный для достижения договоренностей.
Ормузский пролив и энергетика
Особое внимание в плане уделено ситуации вокруг Ормузского пролива.
После начала военной операции США и Израиля он фактически был заблокирован, что повлияло на поставки нефти и газа и вызвало рост цен на энергоресурсы.
В Белом доме подчеркивают, что переговоры продолжаются, однако военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.
В то же время, по данным СМИ, Иран может столкнуться с трудностями в формировании ответа из-за внутренних разногласий и рисков для переговорного процесса.
Также отмечается, что США могут рассматривать сохранение действующей власти в Иране как часть возможного компромисса.
По данным израильского издания Ynet, США рассчитывают завершить войну против Ирана ориентировочно к 9 апреля.
На это отведено около 21 дня, в течение которых могут продолжаться как боевые действия, так и переговоры.
Источники сообщают, что переговоры между США и Ираном могут состояться в конце недели в Пакистане, однако иранская сторона публично отрицает факт контактов с Вашингтоном.