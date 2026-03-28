Американські операції в Ірані можуть завершитися протягом найближчих кількох тижнів.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції.

Рубіо про завершення війни з Іраном

За словами держсекретаря, цілі операції США досягаються та навіть випереджають графік.

Він наголосив, що йдеться про “тижні, а не місяці”, що відповідає раніше озвученим планам адміністрації Дональда Трампа.

Рубіо також повідомив, що США отримують сигнали щодо можливих переговорів з Іраном, однак поки що не зрозуміло, хто саме представляє Тегеран у цих контактах.

— Ми обмінялися повідомленнями, але чекаємо ясності щодо того, з ким і коли говорити, — зазначив він.

За даними ЗМІ, США передали Ірану 15-пунктний план завершення війни.

Спецпосланець президента Стів Віткофф заявив, що очікує можливих переговорів уже найближчим часом.

Водночас Дональд Трамп повідомив, що тимчасово утримався від нових атак, щоб дати шанс дипломатії.

Іран, своєю чергою, заявляє про атаки з боку Ізраїлю по ядерних об’єктах і промисловій інфраструктурі.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по об’єктах, пов’язаних зі США та їхніми союзниками.

Також загострилася ситуація навколо Ормузької протоки — Іран обмежив судноплавство, що викликало занепокоєння через можливе зростання цін на енергоносії.

Через протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та газу.

Міністри закордонних справ країн G7 закликали до припинення атак на цивільну інфраструктуру та забезпечення свободи судноплавства.

Вони наголосили, що припинення війни є ключовим фактором для стабілізації ситуації у регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у США розраховують завершити війну проти Ірану до 9 квітня.

За даними джерел, Вашингтон визначив орієнтовний термін у 21 день, протягом якого мають тривати як бойові дії, так і можливі переговори.

