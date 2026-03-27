США могут с уверенностью утверждать, что уничтожили около трети ракетного арсенала Ирана в ходе войны на Ближнем Востоке, которая длится уже почти месяц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых человек, знакомых с разведданными США.

Потери ракет Ирана: что известно

По данным источников, еще примерно треть иранского ракетного арсенала имеет неопределенный статус.

Сейчас смотрят

Вероятно, часть ракет была уничтожена или повреждена во время бомбардировок, в частности в подземных туннелях и бункерах.

В то же время в США также оценивают потери Ирана в сегменте беспилотников как аналогичные — с “определенной уверенностью” уничтожено около трети.

Несмотря на это, Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения и потенциально сможет восстановить часть поврежденных ракет после завершения боевых действий.

Новые разведывательные оценки частично противоречат публичным заявлениям президента США Дональда Трампа.

Ранее он утверждал, что у Ирана “осталось очень мало ракет”.

По словам источников, проблема заключается в сложности определения общего количества ракет, которые Иран хранил в подземных хранилищах до начала войны.

Оценки арсенала Ирана

США не раскрывают точные данные о довоенном ракетном потенциале Ирана.

Впрочем, по оценкам израильских военных, Тегеран мог иметь около 2 500 ракет, тогда как некоторые эксперты предполагают, что их количество могло достигать 6 тыс..

Ранее Иран отклонил мирное предложение США и заявил о готовности продолжать боевые действия до выполнения своих условий.

Среди требований Тегерана — прекращение атак, гарантии безопасности, возмещение убытков и признание контроля над Ормузским проливом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.