Джей Ди Вэнс стал фаворитом консервативных республиканцев на выборы 2028 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал выбором участников CPAC как будущий кандидат от республиканцев.
Об этом в воскресенье 29 марта сообщило информационное агентство Reuters.
Итоги опроса CPAC: что известно
По результатам неофициального опроса среди участников CPAC в Техасе Джей Ди Венс заручился поддержкой большинства респондентов.
Его кандидатуру поддержали около 53% из более 1600 участников опроса, пишет Reuters.
Второе место занял государственный секретарь США Марко Рубио, набравший около 35% голосов.
Другие потенциальные претенденты получили минимальную поддержку – не более двух процентов.
CPAC – ежегодная конференция консервативного крыла Республиканской партии, где традиционно оценивают настроения поклонников движения Make America Great Again, связанного с Дональдом Трампом.
В то же время, издание отмечает, что такие опросы не гарантируют реального результата на выборах, а лишь отражают текущие симпатии активистов.
Сам Трамп, ныне занимающий пост президента во второй раз, не сможет баллотироваться в 2028 году из-за конституционных ограничений.
Как отмечают участники мероприятия, Венса поддерживают его близость к идеям MAGA и публичную религиозность. В то же время Рубио нарастил популярность благодаря активной роли во внешней политике, в частности, в вопросах, связанных с Ираном.
Некоторые сторонники республиканцев не исключают, что в будущем Венс и Рубио могут сформировать общий президентский тандем.
Напомним, 28 марта в рамках акций протеста Без королей (No Kings) демонстранты, выступающие против политики президента США Дональда Трампа, вышли на улицы городов по всей стране.
В 50 штатах запланировано более 3200 мероприятий, а также в нескольких городах за пределами США.
Проведенный в начале марта 2026 года опрос NBC показал, что рейтинг Трампа падает. Среди 1000 зарегистрированных американцев менее половины одобряют работу президента США Дональда Трампа.