Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал выбором участников CPAC как будущий кандидат от республиканцев.

Об этом в воскресенье 29 марта сообщило информационное агентство Reuters.

Итоги опроса CPAC: что известно

По результатам неофициального опроса среди участников CPAC в Техасе Джей Ди Венс заручился поддержкой большинства респондентов.

Сейчас смотрят

Его кандидатуру поддержали около 53% из более 1600 участников опроса, пишет Reuters.

Второе место занял государственный секретарь США Марко Рубио, набравший около 35% голосов.

Другие потенциальные претенденты получили минимальную поддержку – не более двух процентов.

CPAC – ежегодная конференция консервативного крыла Республиканской партии, где традиционно оценивают настроения поклонников движения Make America Great Again, связанного с Дональдом Трампом.

В то же время, издание отмечает, что такие опросы не гарантируют реального результата на выборах, а лишь отражают текущие симпатии активистов.

Сам Трамп, ныне занимающий пост президента во второй раз, не сможет баллотироваться в 2028 году из-за конституционных ограничений.

Как отмечают участники мероприятия, Венса поддерживают его близость к идеям MAGA и публичную религиозность. В то же время Рубио нарастил популярность благодаря активной роли во внешней политике, в частности, в вопросах, связанных с Ираном.

Некоторые сторонники республиканцев не исключают, что в будущем Венс и Рубио могут сформировать общий президентский тандем.

Напомним, 28 марта в рамках акций протеста Без королей (No Kings) демонстранты, выступающие против политики президента США Дональда Трампа, вышли на улицы городов по всей стране.

В 50 штатах запланировано более 3200 мероприятий, а также в нескольких городах за пределами США.

Проведенный в начале марта 2026 года опрос NBC показал, что рейтинг Трампа падает. Среди 1000 зарегистрированных американцев менее половины одобряют работу президента США Дональда Трампа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.