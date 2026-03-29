Россия трижды осуществляла спутниковую съемку авиабазы ​​США в Саудовской Аравии за несколько дней до того, как Иран нанес удар по этому объекту и ранил американских военнослужащих, сообщил президент Владимир Зеленский.

РФ проводила съемку авиабазы ​​США в Саудовской Аравии перед ударом Ирана

Глава государства Владимир Зеленский в интервью NBC News, записанном в субботу в Катаре, ссылаясь на отчет украинских спецслужб, сообщил, что российские спутники сделали снимки авиабазы ​​Принц Султан в Саудовской Аравии 20, 23 и 25 марта.

Президент Украины отметил, что, исходя из опыта Украины, неоднократное фотографирование объектов Россией в течение нескольких дней является признаком подготовки к нападению.

– Мы знаем, что если они делают снимки один раз, то готовятся. Если делают снимки во второй раз, это похоже на симуляцию. В третий раз это означает, что за один-два дня они атакуют, – сказал он.

Зеленский заявил, что “на 100%” уверен: Россия передает такую ​​развединформацию Ирану, чтобы помочь ему наносить удары по американским войскам на Ближнем Востоке.

– Я считаю, что Россия заинтересована в том, чтобы помогать иранцам. И я не верю – я знаю – что они обмениваются информацией… Помогают ли они иранцам? Конечно. На сколько процентов? На сто процентов, – сказал украинский президент.

Кроме того, он выразил мнение, что кремлевский диктатор Владимир Путин надеется на “длительную войну на Ближнем Востоке”.

— (Путин, — Ред.) извлекает выгоду, немалую выгоду, от этой войны, — сказал Зеленский, указав на рост цен на нефть и временную отмену некоторых американских санкций в отношении российской нефти, что означает дополнительные доходы для Кремля.

На вопрос, верит ли он, что президент США Дональд Трамп беспокоится о будущем Украины, Зеленский “на мгновение задумался”, пишет издание.

— Надеюсь, что да. Вы знаете, какая политика Соединенных Штатов сегодня. Они больше заботятся об интересах США. Это, кстати, понятно. Мы это понимаем, и я думаю, что американская команда очень откровенна в этом, – сказал он.

Напомним, что 26 марта Иран нанес удар по базе, на которой дислоцируются американские и саудовские войска. По информации американских чиновников, в результате удара были ранены 12 американских военнослужащих.

В то же время, 28 марта Владимир Зеленский сообщил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока. По его словам, эти съемки могут свидетельствовать о подготовке возможных атаках.

