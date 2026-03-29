Росія тричі здійснювала супутникову зйомку авіабази США в Саудівській Аравії за кілька днів до того, як Іран завдав удару по цьому об’єкту та поранив американських військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський.

РФ проводила зйомку авіабази США в Саудівській Аравії перед ударом Ірану

Голова держави Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, записаному в суботу в Катарі, посилаючись на звіт українських спецслужб, повідомив, що російські супутники зробили знімки авіабази Принц Султан у Саудівській Аравії 20, 23 та 25 березня.

Президент України зазначив, що, виходячи з досвіду України, неодноразове фотографування об’єктів Росією протягом кількох днів є ознакою підготовки до нападу.

– Ми знаємо, що якщо вони роблять знімки один раз, то готуються. Якщо роблять знімки вдруге, це схоже на симуляцію. Втретє це означає, що за один-два дні вони атакують, – сказав він.

Зеленський заявив, що “на 100%” впевнений: Росія передає таку розвідінформацію Ірану, щоб допомогти йому наносити удари по американських військах на Близькому Сході.

– Я вважаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю – я знаю – що вони обмінюються інформацією… Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків, – сказав український президент.

Крім того, він висловив думку, що кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається на “тривалу війну на Близькому Сході”.

– (Путін, – Ред.) отримує вигоду, чималу вигоду, від цієї війни, – сказав Зеленський, вказавши на зростання цін на нафту та тимчасове скасування деяких американських санкцій щодо російської нафти, що означає додаткові доходи для Кремля.

На запитання, чи вірить він, що президент США Дональд Трамп турбується про майбутнє України, Зеленський “на мить замислився”, пише видання.

– Сподіваюся, що так. Ви знаєте, якою є політика Сполучених Штатів сьогодні. Вони більше дбають про інтереси США. Це, до речі, зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відверта щодо цього, – сказав він.

Нагадаємо, що 26 березня Іран завдав удару по базі, на якій дислокуються американські та саудівські війська. За інформацією американських чиновників, внаслідок удару було поранено 12 американських військовослужбовців.

Водночас 28 березня Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових та енергетичних об’єктів США і країн Близького Сходу. За його словами, ці зйомки можуть свідчити про підготовку можливих атак.

