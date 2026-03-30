Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении важных военных целей в Иране, в то время как израильские военные сообщили о новых авиаударах по Тегерану и объектам военной инфраструктуры.

Об этом сообщил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, а также заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уничтожение военных целей в Иране: что известно

Президент США заявил, что американские военные провели успешную операцию на территории Ирана и поразили ряд важных целей.

— Великий день в Иране. Многие давно разыскиваемые цели были уничтожены нашими великими военными, лучшими и самыми смертоносными в мире, — написал Трамп.

Он подчеркнул эффективность американской армии, однако не уточнил, какие именно объекты были атакованы, где именно нанесены удары и какое оружие было применено.

Также не сообщается о масштабах разрушений или возможных потерях с иранской стороны.

Удары Израиля по Тегерану

Параллельно израильская армия сообщила о новых авиаударах по иранской столице Тегерану.

— Мы наносим удары по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране, — отметили израильские военные.

Кроме того, накануне, 29 марта, израильские Военно-воздушные силы осуществили массированную атаку, в ходе которой было выпущено более 120 ракет.

По данным израильской стороны, удары были нанесены по объектам, используемым для исследований, разработки и производства вооружений.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что намерены и в дальнейшем усиливать удары, чтобы лишить Иран возможностей для производства военной техники.

