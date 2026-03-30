Трамп заявил об уничтожении важных целей в Иране
- Трамп заявил об уничтожении важных военных целей в Иране.
- США не раскрыли подробностей относительно атак и пораженных объектов.
- Израиль нанес новые авиаудары по Тегерану.
Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении важных военных целей в Иране, в то время как израильские военные сообщили о новых авиаударах по Тегерану и объектам военной инфраструктуры.
Об этом сообщил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, а также заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Уничтожение военных целей в Иране: что известно
Президент США заявил, что американские военные провели успешную операцию на территории Ирана и поразили ряд важных целей.
— Великий день в Иране. Многие давно разыскиваемые цели были уничтожены нашими великими военными, лучшими и самыми смертоносными в мире, — написал Трамп.
Он подчеркнул эффективность американской армии, однако не уточнил, какие именно объекты были атакованы, где именно нанесены удары и какое оружие было применено.
Также не сообщается о масштабах разрушений или возможных потерях с иранской стороны.
Удары Израиля по Тегерану
Параллельно израильская армия сообщила о новых авиаударах по иранской столице Тегерану.
— Мы наносим удары по военной инфраструктуре иранского режима в Тегеране, — отметили израильские военные.
Кроме того, накануне, 29 марта, израильские Военно-воздушные силы осуществили массированную атаку, в ходе которой было выпущено более 120 ракет.
По данным израильской стороны, удары были нанесены по объектам, используемым для исследований, разработки и производства вооружений.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что намерены и в дальнейшем усиливать удары, чтобы лишить Иран возможностей для производства военной техники.