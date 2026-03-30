Президент США Дональд Трамп заявив про знищення важливих військових цілей в Ірані, а ізраїльські військові повідомили про нові авіаудари по Тегерану та об’єктах військової інфраструктури.

Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, а також заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Знищення військових цілей в Ірані: що відомо

Президент США заявив, що американські військові провели успішну операцію на території Ірану та уразили низку важливих цілей.

— Великий день в Ірані. Багато давно розшукуваних цілей були знищені нашими великими військовими, найкращими та найсмертоноснішими у світі, — написав Трамп.

Він наголосив на ефективності американської армії, однак не уточнив, які саме об’єкти були атаковані, де саме відбулися удари та яку зброю застосували.

Також не повідомляється про масштаби руйнувань чи можливі втрати з іранського боку.

Удари Ізраїлю по Тегерану

Паралельно ізраїльська армія повідомила про нові авіаудари по іранській столиці — Тегерану.

— Ми завдаємо ударів по військовій інфраструктурі іранського режиму в Тегерані, — зазначили ізраїльські військові.

Крім того, напередодні, 29 березня, ізраїльські Військово-повітряні сили здійснили масовану атаку, під час якої було випущено понад 120 ракет.

За даними ізраїльської сторони, удари були спрямовані по об’єктах, що використовуються для дослідження, розробки та виробництва озброєння.

У ЦАХАЛ наголосили, що мають намір і надалі посилювати удари, щоб позбавити Іран можливостей для виробництва військової техніки.

