Иранский завод по производству тяжёлой воды в Хондабе больше не работает после удара 27 марта.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ о заводе тяжелой воды в Иране: что известно

По данным СМИ, иранские власти заявили, что завод в Хондабе подвергся атаке 27 марта. Ответственность за удар взял на себя Израиль.

В МАГАТЭ подтвердили, что объект получил серьезные повреждения. Выводы сделаны на основе независимого анализа спутниковых снимков, а также предварительных сведений об инфраструктуре предприятия.

В агентстве также подчеркнули, что на момент атаки на заводе не было задекларированного ядерного материала.

К слову, в отличие от обычной H2O, тяжелая вода имеет формулу D2O. Ее можно использовать в качестве замедлителя в ядерных реакторах.

Отметим, что в июне МАГАТЭ сообщало о повреждении тяжеловодного исследовательского реактора в Хондабе (бывший Арак) в провинции Маркази.

По данным агентства, реактор находился на стадии строительства, не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому удар не повлек за собой радиологических последствий.

