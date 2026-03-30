Завод тяжелой воды в Иране выведен из строя — МАГАТЭ
- МАГАТЭ заявило, что завод в Хондабе больше не работает после атаки.
- Повреждение объекта удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.
Иранский завод по производству тяжёлой воды в Хондабе больше не работает после удара 27 марта.
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
МАГАТЭ о заводе тяжелой воды в Иране: что известно
По данным СМИ, иранские власти заявили, что завод в Хондабе подвергся атаке 27 марта. Ответственность за удар взял на себя Израиль.
В МАГАТЭ подтвердили, что объект получил серьезные повреждения. Выводы сделаны на основе независимого анализа спутниковых снимков, а также предварительных сведений об инфраструктуре предприятия.
В агентстве также подчеркнули, что на момент атаки на заводе не было задекларированного ядерного материала.
К слову, в отличие от обычной H2O, тяжелая вода имеет формулу D2O. Ее можно использовать в качестве замедлителя в ядерных реакторах.
Отметим, что в июне МАГАТЭ сообщало о повреждении тяжеловодного исследовательского реактора в Хондабе (бывший Арак) в провинции Маркази.
По данным агентства, реактор находился на стадии строительства, не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому удар не повлек за собой радиологических последствий.