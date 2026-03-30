Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров остается на Ближнем Востоке, где у него запланированы встречи.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

Умеров продолжает переговоры на Ближнем Востоке

По словам главы государства, секретарь СНБО продолжает визит в регионе и должен провести переговоры еще с несколькими представителями.

— Мы были в Саудовской Аравии, мы были в Объединенных Арабских Эмиратах, также мы были в Катаре, в Иордании и контактировали с другими государствами. Сейчас еще остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны. У нас будут встречи еще с несколькими представителями, — сказал Зеленский журналистам в понедельник, 30 марта.

Президент напомнил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока о сотрудничестве в военной и других сферах.

Речь идет, в частности, о заключении десятилетних договоров.

— Нас интересует также противоракетная деятельность. Вы знаете, что у нас с этим дефицит, а также у нас есть вызовы, связанные с энергетикой, с дизельным топливом и т.д. Поэтому, на мой взгляд, все наши договоренности, которые будут закреплены юридически, очень важны для нашего государства, — подчеркнул он.

Оборонные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией

Комментируя десятилетние соглашения об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, Зеленский заявил, что ранее у Украины не было подобных договоренностей в этом регионе.

— Считаю, что это исторические договоренности. Мы договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере MilTech и в других направлениях. Речь идет о десятилетних договорах, — отметил Зеленский.

Он добавил, что речь идет о взаимной помощи. Украину интересует, в частности, защита от баллистической угрозы. Также есть вызовы, связанные с энергетикой и дизельным топливом.

— Поэтому, на мой взгляд, все наши договоренности, которые будут закреплены юридически, очень важны для нашего государства. Таких договоренностей в этом регионе у Украины еще никогда не было, — сказал глава государства.

Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль

Президент добавил, что не посещал Израиль во время своего турне по странам Ближнего Востока, поскольку не имел предварительных контактов с израильской стороной для подготовки такого визита.

— С Израилем у меня не было контактов ни по телефону, ни на экспертном уровне, — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что перед поездками в страны Ближнего Востока Украина проводила предварительные переговоры с руководством этих государств.

Сначала стороны согласовывали дальнейшие шаги на политическом уровне, после чего в эти страны выезжали украинские экспертные группы.

Только после завершения подготовительной работы он отправлялся с визитом.

— Договаривались на нашем уровне о том, как действовать дальше, после этого выезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился в это турне. И встречался уже с лидерами, и уже были подготовлены договоренности, основа для нашего общения с лидерами, — добавил Зеленский.

