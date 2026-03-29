29 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

Визит Зеленского в Иорданию: что известно

— Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад, – написал Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал важные встречи с международными партнерами.

Вчера, 28 марта, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар.

В тот день Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, документ формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности. В частности, по противодействию воздушным угрозам, а также усилению возможностей защиты.

По словам Умерова, соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения безопасности.

В ходе встречи президента Украины с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом 27 марта стороны подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Кроме того, о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны Зеленский также договорился в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном 28 марта.

