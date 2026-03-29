Зеленский прибыл с визитом в Иорданию
29 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию.
Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.
Визит Зеленского в Иорданию: что известно
— Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад, – написал Владимир Зеленский.
Кроме того, глава государства анонсировал важные встречи с международными партнерами.
Вчера, 28 марта, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар.
В тот день Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.
Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, документ формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности. В частности, по противодействию воздушным угрозам, а также усилению возможностей защиты.
По словам Умерова, соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения безопасности.
В ходе встречи президента Украины с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом 27 марта стороны подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
Кроме того, о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны Зеленский также договорился в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном 28 марта.