Иран дважды пытался убить Трампа и продолжает попытки — Нетаньяху
- Иран еще до начала войны был главным хулиганом на Ближнем Востоке и мире, заявил Биньямин Нетаньяху.
- Премьер-министр Израиля подчеркнул, что Тегеран ликвидировал больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия,
- В тоже время он заявил, что Иран несколько раз пытался ликвидировать и президента США Дональда Трампа.
Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа и в настоящее время эти попытки продолжаются, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху о попытках Ирана ликвидировать Трампа
Премьер-министр Израиля в интервью NewsMax заявил, что Тегеран не раз пытался ликвидировать Дональда Трампа. В то же время он напомнил, что из себя представлял Иран до начала войны.
– Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в частности, кстати, вместе с Венесуэлой и другими, — подчеркнул премьер.
Он отметил, что иранцы убили и покалечили больше американцев, чем любая другая сила за последние десятилетия.
— Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане иранскими СВУ. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они все еще пытаются его убить. И самое главное – они скандируют “смерть Америке”, – резюмировал он.
Напомним, что ранее Трамп сам рассказывал, что Иран пытался его несколько раз убить, однако все попытки оказались тщетными. В то же время он подчеркнул, что убил аятоллу Али Хаменеи раньше, чем тот его.