Іран двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа і наразі ці спроби продовжуються, заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нетаньягу про спроби Ірану ліквідувати Трампа

В інтерв’ю NewsMax посадовець пригадав, що з себе являв Іран до початку війни.

– Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими, – наголосив прем’єр.

Він зауважив, що іранці вбили і покалічили більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття.

– Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВП. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше – вони скандують: “Смерть Америці”, – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Трамп сам розповідав, що Іран намагався його кілька разів убити, проте всі спроби виявилися марними. Водночас він наголосив, що вбив аятолу Алі Хаменеї раніше, ніж він його.

