США не изменяют сроки своей операции против Ирана и соблюдают ранее установленные даты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Белый дом о сроках окончания войны в Иране

Во время общения с прессой Левитт уточнила сроки окончания войны с Ираном, учитывая заявления президента США Дональда Трампа о четырех неделях и госсекретаря Марка Рубио о 2-3 неделях ранее.

– Что касается сроков, президент как верховный главнокомандующий и Пентагон всегда называли приблизительный срок 4-6 недель… сейчас у нас 30-й день. Так что посчитайте сами, сколько времени еще нужно Пентагону, чтобы полностью достичь целей операции Эпическая ярость, — сказала Левитт.

Среди основных целей она назвала уничтожение иранского флота и баллистических ракет, а также демонтаж инфраструктуры производства дронов и ракет. Значительное ослабление прокси-сил и предотвращение возможности Ирана когда-либо получить ядерное оружие также числятся в списке.

Чуть позже пресс-секретарю Белого дома, ссылаясь на слова Трампа, напомнили, что США опережают график по военным целям, а срок был указан 4-6 недель, на что Левитт сказала, что Вашингтон придерживается ранее озвученных дат.

— Я только что получила обновление от Пентагона по выполнению целей, и армия была очень успешной. Мы должны гордиться нашими вооруженными силами за то, что они сделали за 30 дней. Миссия будет продолжаться до достижения целей, и срок 4-6 недель сохраняется, — ответила она.

Кроме того, Левитт обмолвилась по поводу того, что Трамп распорядился о 10-дневной паузе насчет ударов по электростанциям и другой энергетической инфраструктуре Ирана. По ее словам, это настоящая “уникальная возможность для режима заключить выгодную сделку с США”.

Напомним, что 10-дневная пауза действует до 6 апреля.

