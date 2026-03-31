Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что применение Ираном FPV-дронов по вертолету в Ираке является признаком подготовки к наземной операции в той или иной форме.

Зеленский о вероятности подготовки Ираном наземной операции

Глава нашего государства предупредил лидеров Ближнего Востока, что использование Ираном FPV-дронов в Ираке может свидетельствовать о подготовке Тегераном наземной операции.

– Я привел один пример лидерам стран Ближнего Востока. Это открытая информация – видео, на котором иранцы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов. Почему именно FPV-дроны? Россия и Украина используют эти дроны на поле боя – только на поле боя, – отметил Зеленский в интервью Axios, которое цитирует Telegram-канал президента Украины.

Он добавил, что обычно такие дроны обладают радиусом действия 10–20 километров и создают килл-зоны.

– Я сказал: “Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме”, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что такие вещи, как FPV, — это опыт России, которым она поделилась с Ираном.

