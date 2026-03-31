Может указывать на подготовку наземной операции: Зеленский о применении FPV-дронов в Ираке
- Президент Владимир Зеленский считает, что применение Ираном FPV-дронов в Ираке является признаком подготовки Тегераном наземной операции.
- Он отметил, что обычно такие беспилотники имеют радиус действия 10-20 км и создают "круговые-зоны".
- В то же время Зеленский напомнил, что такие вещи как FPV - это опыт РФ, которым она поделилась с Ираном.
Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что применение Ираном FPV-дронов по вертолету в Ираке является признаком подготовки к наземной операции в той или иной форме.
Зеленский о вероятности подготовки Ираном наземной операции
Глава нашего государства предупредил лидеров Ближнего Востока, что использование Ираном FPV-дронов в Ираке может свидетельствовать о подготовке Тегераном наземной операции.
– Я привел один пример лидерам стран Ближнего Востока. Это открытая информация – видео, на котором иранцы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов. Почему именно FPV-дроны? Россия и Украина используют эти дроны на поле боя – только на поле боя, – отметил Зеленский в интервью Axios, которое цитирует Telegram-канал президента Украины.
Он добавил, что обычно такие дроны обладают радиусом действия 10–20 километров и создают килл-зоны.
– Я сказал: “Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме”, – подчеркнул президент.
Он также добавил, что такие вещи, как FPV, — это опыт России, которым она поделилась с Ираном.