Президент Володимир Зеленський висловив думку, що застосування Іраном FPV-дронів по гелікоптеру в Іраку є ознакою підготовки до наземної операції в тій чи іншій формі.

Голова нашої держави попередив лідерів Близького Сходу, що використання Іраном FPV-дронів в Іраку може свідчити про підготовку ним наземної операції.

– Я навів один приклад лідерам країн Близького Сходу. Це відкрита інформація – відео, на якому іранці атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів. Чому саме FPV-дрони? Росія та Україна використовують ці дрони на полі бою – лише на полі бою, – зазначив Зеленський в інтерв’ю Axios, яке цитує Telegram-канал президента України.

Він додав, що зазвичай такі дрони мають радіус дії 10–20 кілометрів і створюють “кіл-зони”.

– Я сказав: “Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі”, – підкреслив президент.

Він також наголосив, що такі речі, як FPV, – це досвід Росії, яким вона поділилася з Іраном.

