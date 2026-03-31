Перевозил 2 млн баррелей нефти: Иран атаковал танкер с нефтью возле Дубая
- Иран атаковал огромный танкер возле побережья Дубая, на судне вспыхнул пожар, который впоследствии был локализован.
- Известно, что утечки нефти не произошло, а все 24 члена экипажа в безопасности.
- Согласно данным сервисов мониторинга, танкер перевозил 1,2 млн баррелей саудовской сырой нефти и 800 тыс. баррелей кувейтской нефти.
Иран 31 марта атаковал и поджег полностью загруженный танкер с нефтью возле побережья Дубая.
Несмотря на угрозу президента Дональда Трампа, что США уничтожат энергетические электростанции Ирана, если тот не согласится на мирное соглашение и не откроет Ормузский пролив, Тегеран нанес новый удар возле побережья Дубая, пишет Reuters.
Власти Дубая заявили о пожаре на судне Аль-Салми под флагом Кувейта после атаки дрона. Огонь локализован, утечки нефти и пострадавших среди экипажа нет. Известно о повреждении корпуса судна.
Данные LSEG показали, что судно направлялось в Циндао в Китае и перевозило 1,2 млн баррелей саудовской сырой нефти и, согласно данным сервиса мониторинга TankerTrackers, 800 тыс. баррелей кувейтской сырой нефти.
Как отмечает издание, судно, возможно, не являлось основной целью Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака была направлена на контейнеровоз в Персидском заливе из-за его связей с Израилем.
По данным судоходных сервисов, речь, по всей видимости, шла о судне Haiphong Express под флагом Сингапура, которое стояло на якоре рядом с Аль-Салми.