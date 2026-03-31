Іран 31 березня атакував і підпалив повністю завантажений танкер із нафтою біля узбережжя Дубая.

Іран атакував танкер з нафтою біля Дубая

Попри погрозу президента Дональда Трампа, що США знищать енергетичні електростанції Ірану, якщо той не погодиться на мирну угоду та не відкриє Ормузьку протоку, Тегеран завдав нового удару біля узбережжя Дубая, пише Reuters.

Влада Дубая заявила про пожежу на судні Аль-Салмі, що плаває під прапором Кувейту, після атаки дрона. Вогонь локалізовано, витоку нафти та постраждалих серед екіпажу немає. Відомо про пошкодження корпусу судна.

Дані LSEG показали, що судно прямувало до Циндао в Китаї та перевозило 1,2 млн барелів саудівської сирої нафти та, згідно з даними сервісу моніторингу TankerTrackers, 800 тис. барелів кувейтської сирої нафти.

Як зазначає видання, судно, можливо, не було основною ціллю Ірану. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атака була спрямована на контейнеровоз у Перській затоці через його зв’язки з Ізраїлем.

За даними судноплавних сервісів, вони, схоже, мали на увазі Haiphong Express під прапором Сінгапуру, який стояв на якорі поруч із Аль-Салмі.

