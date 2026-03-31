Готовы прекратить войну: президент Ирана озвучил ключевое требование
- Иран готов прекратить боевые действия, но требует гарантий, что новых атак не последует.
- Пезешкиан заявил, что страна "никогда не стремилась к войне", но имеет решимость ее завершить.
- Тегеран подверг критике ЕС за недостаточную реакцию на действия США и Израиля.
Иран готов прекратить боевые действия при условии, что новых нападений на страну не будет.
Такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан, пишет CNN.
Отмечается, что такое заявление было опубликовано иранскими государственными СМИ.
– Мы никогда не стремились к напряженности или войне ни на каком этапе, и мы имеем необходимую решимость прекратить эту войну, если будут выполнены необходимые условия, особенно необходимые гарантии для предотвращения повторения агрессии, – цитируют журналисты Масуда Пезешкиана.
Тем временем телеканал Press TV сообщил о словах Пезешкиана в статье о разговоре президента Ирана с президентом Европейского совета Антониу Костой.
В записи разговора, опубликованном Костой, не упоминалось о якобы комментариях Пезешкиана, поэтому информацию все еще подтверждают.
Телеканал Press TV сообщил, что Пезешкян во время призыва подверг критике Европейский Союз за недостаточную громкость критики войны США и Израиля с Ираном.
– ЕС должен согласовать свою политику и позиции на основе международного права и в соответствии с правилами конструктивного и профессионального взаимодействия с другими сторонами, – сказал Пезешкян.
Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил Аль-Джазири, что Иран пока не ведет переговоров с Соединенными Штатами, хотя Иран получал сообщения от администрации Трампа.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что применение Ираном FPV-дронов в Ираке является признаком подготовки Тегераном наземной операции.
Он отметил, что обычно такие беспилотники имеют радиус действия 10-20 км и создают “килл-зоны”.