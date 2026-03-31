Иран готов прекратить боевые действия при условии, что новых нападений на страну не будет.

Такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан, пишет CNN.

Война в Иране может завершиться: условие Пезешкиана

Отмечается, что такое заявление было опубликовано иранскими государственными СМИ.

– Мы никогда не стремились к напряженности или войне ни на каком этапе, и мы имеем необходимую решимость прекратить эту войну, если будут выполнены необходимые условия, особенно необходимые гарантии для предотвращения повторения агрессии, – цитируют журналисты Масуда Пезешкиана.

Тем временем телеканал Press TV сообщил о словах Пезешкиана в статье о разговоре президента Ирана с президентом Европейского совета Антониу Костой.

В записи разговора, опубликованном Костой, не упоминалось о якобы комментариях Пезешкиана, поэтому информацию все еще подтверждают.

Телеканал Press TV сообщил, что Пезешкян во время призыва подверг критике Европейский Союз за недостаточную громкость критики войны США и Израиля с Ираном.

– ЕС должен согласовать свою политику и позиции на основе международного права и в соответствии с правилами конструктивного и профессионального взаимодействия с другими сторонами, – сказал Пезешкян.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил Аль-Джазири, что Иран пока не ведет переговоров с Соединенными Штатами, хотя Иран получал сообщения от администрации Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что применение Ираном FPV-дронов в Ираке является признаком подготовки Тегераном наземной операции.

Он отметил, что обычно такие беспилотники имеют радиус действия 10-20 км и создают “килл-зоны”.

