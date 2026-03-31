Іран готовий припинити бойові дії, за умови, що нових нападів на країну не буде.

Таку заяву зробив президент країни Масуд Пезешкіан, пише CNN.

Війна в Ірані може завершитися: умова Пезешкіана

Зазначається, що таку заяву опублікували іранські державні ЗМІ.

Зараз дивляться

– Ми ніколи не прагнули напруженості чи війни на жодному етапі, і ми маємо необхідну рішучість припинити цю війну, якщо будуть виконані необхідні умови, особливо необхідні гарантії для запобігання повторенню агресії, – цитують журналісти Масуда Пезешкіана.

Тим часом телеканал Press TV повідомив про слова Пезешкіана у статті про розмову президента Ірану з президентом Європейської ради Антоніу Костою.

У записі розмови, опублікованому Костою, не згадувалося про нібито коментарі Пезешкіана, тож інформацію все ще підтверджують.

Телеканал Press TV повідомив, що Пезешкян під час заклику розкритикував Європейський Союз за недостатню гучність критики війни США та Ізраїлю з Іраном.

– ЄС повинен узгодити свою політику та позиції на основі міжнародного права та відповідно до правил конструктивної та професійної взаємодії з іншими сторонами, – сказав Пезешкян.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив Аль-Джазірі, що Іран наразі не веде переговорів зі Сполученими Штатами, хоча Іран отримував повідомлення від адміністрації Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що застосування Іраном FPV-дронів в Іраку є ознакою підготовки Тегераном наземної операції.

Він наголосив, що зазвичай такі безпілотники мають радіус дії 10–20 км і створюють “кіл-зони”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.