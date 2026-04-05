В ночь на 5 апреля под ударами оказались порт Приморск Транснефть и нефтеперерабатывающий завод Лукойл в Кстово.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Иосифович Бровди.

Атака на объекты РФ 5 апреля: что известно

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

В частности, под атаку попал порт Приморск, который используется для транспортировки нефти.

По данным российской стороны, в результате удара был поврежден один из участков нефтепровода, после чего возник пожар.

— Поврежден один из участков нефтепровода, происходит контролируемое выгорание, — заявил губернатор Ленинградской области.

Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово.

По информации мониторинговых каналов, на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

В то же время российские власти традиционно заявляют о незначительных повреждениях и задымлении от обломков.

По данным украинской стороны, к операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем ВСУ.

В частности, речь идет об экипажах 1-го отдельного центра, подразделениях Птицы Мадьяра и других подразделениях СБС.

Ранее взрывы прогремели под Нижним Новгородом во время массированной атаки дронов.

По сообщениям местных жителей, атака продолжалась более двух часов, а в небе были слышны десятки взрывов.

Очевидцы заявляли о по меньшей мере 20 взрывах, пожарах и перебоях с электроснабжением.

