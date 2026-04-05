Не мы бьем — ива бьет: СБС сообщили об ударах по нефтепроводу и НПЗ в РФ
В ночь на 5 апреля под ударами оказались порт Приморск Транснефть и нефтеперерабатывающий завод Лукойл в Кстово.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Иосифович Бровди.
Атака на объекты РФ 5 апреля: что известно
В ночь на 5 апреля украинские беспилотники нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.
В частности, под атаку попал порт Приморск, который используется для транспортировки нефти.
По данным российской стороны, в результате удара был поврежден один из участков нефтепровода, после чего возник пожар.
— Поврежден один из участков нефтепровода, происходит контролируемое выгорание, — заявил губернатор Ленинградской области.
Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово.
По информации мониторинговых каналов, на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
В то же время российские власти традиционно заявляют о незначительных повреждениях и задымлении от обломков.
По данным украинской стороны, к операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем ВСУ.
В частности, речь идет об экипажах 1-го отдельного центра, подразделениях Птицы Мадьяра и других подразделениях СБС.
Ранее взрывы прогремели под Нижним Новгородом во время массированной атаки дронов.
По сообщениям местных жителей, атака продолжалась более двух часов, а в небе были слышны десятки взрывов.
Очевидцы заявляли о по меньшей мере 20 взрывах, пожарах и перебоях с электроснабжением.