У ніч проти 5 квітня під ударами опинилися порт Приморськ Транснефть та нафтопереробний завод Лукойл у Кстово.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Йосипович Бровді.

Атака на об’єкти РФ 5 квітня: що відомо

У ніч на 5 квітня українські безпілотники завдали ударів по російських об’єктах енергетичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Зокрема, під атаку потрапив порт Приморськ, який використовується для транспортування нафти.

За даними російської сторони, внаслідок удару було пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу, після чого виникла пожежа.

— Пошкоджено один із участків нафтопроводу, відбувається контрольоване вигорання, — заявив губернатор Ленінградської області.

Також безпілотники атакували нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово.

За інформацією моніторингових каналів, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Водночас російська влада традиційно заявляє про незначні пошкодження та задимлення від уламків.

За даними української сторони, до операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ.

Зокрема, йдеться про екіпажі 1-го окремого центру, підрозділи Птахи Мадяра та інші підрозділи СБС.

Раніше вибухи пролунали під Нижнім Новгородом під час масованої атаки дронів.

За повідомленнями місцевих жителів, атака тривала понад дві години, а в небі було чути десятки вибухів.

Очевидці заявляли про щонайменше 20 вибухів, пожежі та перебої з електропостачанням.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.