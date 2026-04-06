США, Иран и группа посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что вряд ли удастся договориться о частичном перемирии в течение ближайших 48 часов. Но это едва ли не единственный шанс предотвратить эскалацию войны.

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил изданию Axios, что Соединенные Штаты ведут интенсивные переговоры с Ираном и что соглашение о временном прекращении огня может быть заключено до вторника.

—Шансы хорошие, но если они не заключат соглашение, я уничтожу там все, — сказал Дональд Трамп.

Ранее президент США угрожал уничтожить жизненно важную инфраструктуру. Два источника сообщили, что оперативный план масштабной американо-израильской атаки на энергетические объекты Ирана готов к реализации.

Что касается переговоров о временном перемирии, то источники сообщили, что переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также через контакты посланника Трампа Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Посредники обсуждают со сторонами условия двухфазного соглашения: первая фаза предусматривает возможное 45-дневное перемирие, во время которого будут вестись переговоры об окончательном прекращении войны. Далее перемирие могут продлить, если для переговоров понадобится больше времени.

Отмечается, что Белый дом в последние дни передал Ирану несколько предложений, но пока иранские чиновники их не приняли.

Посредники считают, что разблокирование Ормузского пролива и решение вопроса о высокообогащенном уране (вывоз из Ирана или его обеднение) могут быть лишь результатом окончательного соглашения.

Иранские чиновники подчеркивают, что не хотят оказаться в ситуации, подобной Газе или Ливану, где на бумаге существует перемирие, но США и Израиль могут атаковать снова.

Посредники сообщили иранским чиновникам, что времени на дальнейшие переговоры нет и что следующие 48 часов — это последняя возможность для них достичь соглашения и предотвратить массовое разрушение страны.

Источник : Axios

