США, Іран та група посередників обговорюють умови можливого 45-денного перемир’я.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела.

Джерела зазначають, що навряд чи вдасться домовитися про часткове перемир’я протягом найближчих 48 годин. Але це чи не єдиний шанс запобігти ескалації війни.

У неділю президент США Дональд Трамп повідомив виданню Axios, що Сполучені Штати ведуть інтенсивні переговори з Іраном і що угоду про тимчасове припинення вогню можуть укласти до вівторка.

—Шанси хороші, але якщо вони не укладуть угоду, я знищу там усе, — сказав Дональд Трамп.

Раніше президент США погрожував знищити життєво важливу інфраструктуру. Два джерела повідомили, що оперативний план масштабної американо-ізраїльської атаки на енергетичні об’єкти Ірану готовий до реалізації.

Щодо переговорів про тимчасове перемир’я, то джерела повідомили, що переговори ведуться за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також через контакти посланця Трампа Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

Посередники обговорюють зі сторонами умови двофазної угоди: перша фаза передбачатиме можливе 45-денне перемир’я, під час якого будуть вестися переговори про остаточне припинення війни. Далі перемир’я можуть продовжити, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Зазначається, що Білий дім останніми днями передав Ірану кілька пропозицій, але поки що іранські чиновники їх не прийняли.

Посередники вважають, що розблокування Ормузької протоки та вирішення питання щодо високозбагаченого урану (вивезення з Ірану або його збіднення) можуть бути лише результатом остаточної угоди.

Іранські чиновники наголошують, що не хочуть опинитися в ситуації, подібній до Гази чи Лівану, де на папері існує перемир’я, але США та Ізраїль можуть атакувати знову.

Посередники повідомили іранським чиновникам, що часу на подальші переговори немає і що наступні 48 годин — це остання можливість для них досягти угоди та запобігти масовому руйнуванню країни.

Джерело : Axios

