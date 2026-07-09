Государственная служба статистики Украины обнародовала новый экспресс-выпуск об изменении цен в стране. По данным Госстата, инфляция в июне несколько замедлилась.

За месяц отдельные товары даже стали дешевле, хотя по сравнению с прошлым годом украинцы все еще платят за покупки больше.

Рассказываем на Фактах ICTV, каким был индекс инфляции в июне 2026 года, что подешевело, а какие товары и услуги продолжили дорожать.

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Какой индекс инфляции в июне 2026 года

По данным Госстата, в июне цены в Украине почти не изменились. По сравнению с маем индекс потребительских цен в июне 2026 года снизился на 0,1%.

Но если сравнивать с июнем 2025 года, цены на товары и услуги в среднем стоили на 7,2% дороже.

Также Госстат обнародовал показатель базовой инфляции. Она составила 0,5% в месяц и 8,1% в годовом исчислении.

Какие продукты подешевели

В июне продукты питания и безалкогольные напитки стали дешевле на 0,8%.

Больше всего упали цены на яйца. За месяц они подешевели сразу на 27,8%.

Также меньше стоили овощи, фрукты, продукты переработки зерновых, сало, сахар, рис и мясо птицы. В зависимости от продукта цены снизились от 0,6% до 3,7%.

Какие товары подорожали

Несмотря на всеобщее снижение цен на продукты, отдельные товары продолжили дорожать.

Так, подсолнечное масло стало дороже на 1,7%. Также выросли цены на рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия и хлеб. Стоимость этих товаров повысилась примерно на 1–1,7%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 1,4%. Более всего выросли цены на сигареты, которые стали дороже на 1,8%.

Одежда подешевела, а коммунальные услуги снова выросли в цене

В июне сезонно снизились цены на одежду и обувь. В общей сложности они подешевели на 2,3%.

Обувь стала дешевле на 3%, а одежда на 1,9%.

Однако коммунальные услуги продолжили дорожать. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в целом прибавили 0,9%.

Больше всего выросли тарифы на водоснабжение. Они повысились на 15,3%. Канализация стала дороже на 14,6%.

Как изменились цены на транспорт

По данным Госстата, транспортные услуги в июне подорожали на 0,2%.

Больше всего возросла стоимость проезда на железнодорожном пассажирском транспорте. Она повысилась на 3,4%. Проезд в автомобильном транспорте стал дороже на 1,2%.

Но для автомобилистов есть хорошая новость. Топливо и масла за месяц подешевели на 1,6%.

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