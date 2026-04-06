Глава сербської розвідки Джуро Йованович заявив, що Україна не причетна до інциденту із вибухівкою поблизу газопроводу з Угорщиною, яким транспортується російський газ із Сербії до сусідньої Угорщини.

Про це пише видання Politico.

Про виявлення вибухівки поблизу газопроводу повідомив президент Сербії Александр Вучич, близький соратник угорського прем’єра Віктора Орбана.

Орбан у неділю після екстреного засідання Ради національної оборони заявив, що сербські правоохоронці викрили диверсійну операцію у Воєводині, і, начебто, пов’язали її з Україною. Тоді Орбан заявив, що Україна нібито роками працювала над тим, щоб “відрізати Європу від російських енергоносіїв” і становила “пряму загрозу для Угорщини”.

Директор белградського контррозвідувального Агентства військової безпеки (VBA) Джуро Йованович заявив, що “неправда, що українці намагалися організувати” цю диверсію біля газопроводу.

За його словами, маркування на знайденій вибухівці свідчить, що її виготовили в США.

Заяви Орбана про причетність українців до саботажу також викликали скептицизм у його головного опонента на недільних виборах, Петера Мадяра.

Мадяр заявив, що Орбан, який у своїй передвиборчій кампанії постійно наголошує на енергетичній безпеці Угорщини, проводив операцію під чужим прапором за “допомогою сербських та російських [акторів] через крах підтримки його партії Фідес на майбутніх виборах.

— Якщо Віктор Орбан і його пропаганда використають цю провокацію в передвиборчих цілях, це буде відкритим визнанням того, що це заздалегідь спланована операція під чужим прапором, — додав Петер Мадяр.

Речник МЗС України Георгій Тихий категорично заперечив будь-яку причетність України до саботажу.

Згідно з опитуванням Politico, Орбан і його партія Фідес значно відстають від опозиційної партії Мадяра Тіса. Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Джерело : Politico

