США нанесли удары по военным целям на стратегически важном иранском острове Харк. Также в последние часы атакам подверглась инфраструктура по всей стране.

США нанесли удары по военным целям на острове Харк

По словам представителя США и Белого дома, в течение этой ночи США нанесли удары по военным целям на острове Харк.

Американский чиновник отметил, что удары не были направлены на нефтяные объекты.

Сейчас смотрят

Справка. Остров Харк примерно втрое меньше размера Манхэттена, но является центральным для экономики Ирана, обрабатывая около 90% экспорта сырой нефти страны.

Он расположен на самом северном крае Персидского залива, подальше от Ормузского пролива, но критически близко к иранским нефтяным объектам.

По данным Reuters, мощности хранилищ на острове Харк оцениваются примерно в 30 млн баррелей, и, по информации аналитика мировой торговли Kpler, в настоящее время там хранится около 18 млн баррелей сырой нефти.

Кроме того, как сообщают иранские государственные СМИ, в последние часы был атакован не только остров Харк, но и инфраструктура по всему Ирану. Под ударами со стороны США и Израиля оказались мосты в Кашане, западной провинции Кум, железнодорожная дорога в Карадже, автострады Тебриз — Тегеран, Тебриз — Зенджан, а также дороги в городе Ахваз и Каре-Чаман-Миане.

По сообщениям иранских СМИ, атаки также направлены на другие гражданские объекты, включая жилые и коммерческие районы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что “целая цивилизация погибнет сегодня ночью”, поскольку близится установленный им срок для Ирана по заключению соглашения и открытию Ормузского пролива.

Напомним, что 13 марта США уже атаковали остров Харк. Центральное командование США заявило, что было поражено 90 целей, включая “хранилища военно-морских мин, бункеры для хранения ракет и многочисленные другие военные объекты”.

Источник : CNN, CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.