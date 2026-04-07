США завдали ударів по військових цілях на стратегічно важливому іранському острові Харк. Також в останні години атак зазнала інфраструктура по всій країні.

За словами представника США та Білого дому, протягом цієї ночі США завдали ударів по військових цілях на острові Харк.

Американський чиновник зазначив, що удари не були спрямовані на нафтові об’єкти.

Довідка. Острів Харк приблизно втричі менший за розмір Манхеттена, але є центральним для економіки Ірану, обробляючи близько 90% експорту сирої нафти країни.

Він розташований на самому північному краю Перської затоки, подалі від Ормузької протоки, але критично близько до іранських нафтових об’єктів.

За даними Reuters, потужності сховищ на острові Харк оцінюються приблизно в 30 млн барелів, і, за інформацією аналітика світової торгівлі Kpler, наразі там зберігається близько 18 млн барелів сирої нафти.

Крім того, як повідомляють іранські державні ЗМІ, в останні години був атакований не тільки острів Харк, а й інфраструктура по всьому Ірану. Так, під ударами з боку США та Ізраїлю опинилися мости в Кашані, західній провінції Кум, залізнична дорога в Караджі, автостради Тебриз — Тегеран, Тебриз — Зенджан, а також дороги у місті Ахваз та Каре-Чаман-Міане.

За повідомленнями іранських ЗМІ, атаки також спрямовані на інші цивільні об’єкти, зокрема житлові та комерційні райони.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що “ціла цивілізація загине сьогодні вночі”, оскільки наближається встановлений ним термін для Ірану щодо укладення угоди та відкриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, що 13 березня США вже атакували острів Харк. Центральне командування США заявило тоді, що було уражено 90 цілей, зокрема “сховища військово-морських мін, бункери для зберігання ракет та численні інші військові об’єкти”.

Джерело : CNN, CNN

