6 апреля Иран представил предложение из 10 пунктов по окончанию войны с США и Израилем.

Иран передал США план по завершению войны

Документ, в частности, предусматривает гарантии ненападения на Тегеран в будущем, прекращение израильских ударов по Хезболле в Ливане и отмену всех санкций, пишет The New York Times, ссылаясь на иранских чиновников и государственные медиа.

Также документ, содержание которого полностью на данный момент не известно, содержит требования о восстановлении поврежденной инфраструктуры и прекращении боевых действий в регионе.

Кроме того, в протоколе есть пункты относительно обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив, который Иран после выполнения вышеуказанных условий готов разблокировать. В то же время Иран хочет введения специального сбора в размере около $2 млн за каждое судно, проходящее через пролив.

Полученные средства Тегеран планирует разделить с Оманом, который расположен на другом берегу пролива. В частности, они будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была разрушена в результате атак со стороны США и Израиля.

Отмечается, что Пакистан, который на данный момент выступает главным посредником в конфликте, уже передал этот план США. Однако, отмечает издание, это вряд ли сможет урегулировать ключевые вопросы до истечения отведенного времени перед возможным началом новых атак на Иран.

Кроме того, иранские государственные медиа подчеркивают, что текст предложения принципиально “отвергает прекращение огня” и “подчеркивает необходимость “постоянного завершения войны в соответствии с видением Ирана”.

Ранее стало известно, что США, Иран и посредники ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Переговоры проходят через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также через прямые контакты между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Дональд Трамп назвал предложение о 45-дневном прекращении огня с Ираном “важным шагом”, но добавил, что этого недостаточно.

Ранее президент США установил 10-дневный срок для заключения соглашения с Ираном, который истекал в понедельник, 6 апреля, однако его продлили еще на сутки.

