Когда Дональд Трамп обрушивает на Иран угрозы, наполненные руганью, демократы бьют тревогу по поводу его психической стабильности и призывают отстранить его от должности.

В это время республиканцы демонстративно молчат, пишет The Guardian.

Демократы призывают к отставке Трампа

Демократы усиливают критику, поскольку 79-летний президент произносит путаные, бессвязные речи, бросается детскими оскорблениями в адрес союзников США и открыто угрожает совершить военные преступления.

Сейчас смотрят

В посте в соцсети на Пасху Трамп предупредил Иран:

— Откройте чертов пролив, вы бешеные выродки, иначе будете жить в аду.

После этого президент США заявил, что “целая цивилизация погибнет уже сегодня ночью”, если Тегеран не выполнит его последний ультиматум и не согласится на соглашение, предусматривающее открытие Ормузского пролива.

По состоянию на вторник, 7 апреля, более 20 демократов в Конгрессе призвали кабинет Трампа применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента, которого считают неспособным выполнять свои обязанности.

— После бомбардировки школы и убийства молодых девушек военный преступник в Белом доме угрожает геноцидом. Время применить 25-ю поправку. Этого маньяка следует отстранить от должности, — написала в сети Х Рашида Тлаиб.

Ильхан Омар из Миннесоты назвала Трампа “неадекватным сумасшедшим” и спросила:

— Когда мои коллеги-республиканцы наконец наберутся мужества и отстранят его от должности?

Марк Покан из Висконсина добавил: 25-я поправка прямо сейчас! Трамп слишком неадекватен, опасен и сумасшедший, чтобы иметь доступ к ядерным кодам!

К ним присоединилась Марджори Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен-республиканка, которая стала критиком Трампа.

Она написала: 25-я поправка! На Америку не упала ни одна бомба. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это зло и безумие.

Ранее Грин уже заявляла, что Трамп “сошёл с ума”. А с воскресенья другие демократы пошли ещё дальше, открыто поставив под сомнение психическое здоровье президента.

Яссамин Ансари, единственная ирано-американская демократка в Конгрессе, написала в соцсетях:

— Президент Соединённых Штатов — это сумасшедший, который представляет угрозу национальной безопасности нашей страны и всего мира.

Республиканцы поддерживают войну

Однако шансы на то, что известная своей преданностью администрация Трампа выступит против него и передаст полномочия вице-президенту Джей Ди Венсу, почти нулевые.

Даже несмотря на угрозы Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана с нарушением международного права, лишь немногие республиканцы выразили несогласие. Многие в партии поддерживают войну.

Раскол в Вашингтоне напоминает президентство Джо Байдена, когда республиканцы и правые медиа годами утверждали, что пожилой Байден имеет когнитивные проблемы.

Психическое и физическое состояние Байдена годами оставалось сложной темой в Вашингтоне.

Трамп и другие республиканцы высмеивали его как старого и зависимого от автоматической подписи документов.

Белый дом лишь подогревал эти подозрения, ограничивая публичные выступления Байдена и жёстко реагируя на медиасообщения, касающиеся этой чувствительной темы.

Неуверенное выступление Байдена на дебатах против Трампа в июне 2024 года заставило демократов сожалеть, что они не уделили этой проблеме достаточного внимания раньше.

Нынешнее поведение Трампа ставит вопрос о том, какие выводы были сделаны из этой ситуации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.