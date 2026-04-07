Коли Дональд Трамп обрушує на Іран погрози, наповнені лайкою, демократи б’ють на сполох щодо його психічної стабільності та закликають усунути його з посади.

У цей час республіканці демонстративно мовчать, пише The Guardian.

Демократи закликають до відставки Трампа

Демократи посилюють критику, оскільки 79-річний президент виголошує плутані, незв’язні промови, кидається дитячими образами на адресу союзників США та відверто погрожує вчинити воєнні злочини.

У дописі в соцмережі на Великдень він попередив Іран:

– Відкрийте кляту протоку, ви скажені виродки, інакше будете жити в пеклі.

Після цього президент США заявив, що “ціла цивілізація загине вже сьогодні вночі”, якщо Тегеран не виконає його останній ультиматум і не погодиться на угоду, яка передбачає відкриття Ормузької протоки.

Станом на вівторок, 7 квітня, понад 20 демократів у Конгресі закликали кабінет Трампа застосувати 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути президента, якого вважають нездатним виконувати свої обов’язки.

– Після бомбардування школи та вбивства молодих дівчат воєнний злочинець у Білому домі погрожує геноцидом. Час застосувати 25-ту поправку. Цього маніяка слід усунути з посади, – написала у мережі Х Рашида Тлаїб.

Ільхан Омар із Міннесоти назвала Трампа “неадекватним божевільним” і запитала:

– Коли мої колеги-республіканці нарешті наберуться мужності та усунуть його з посади?

Марк Покан із Вісконсину додав: 25-та поправка прямо зараз! Трамп надто неадекватний, небезпечний і божевільний, щоб мати доступ до ядерних кодів!

До них приєдналася Маржорі Тейлор Грін, колишня конгресвумен-республіканка, яка стала критиком Трампа.

Вона написала: “25-та попрвка! На Америку не впала жодна бомба. Ми не можемо знищити цілу цивілізацію. Це зло і безумство.

Раніше Грін вже заявляла, що Трамп “збожеволів”. А з неділі інші демократи пішли ще далі, відкрито поставивши під сумнів психічне здоров’я президента.

Яссамін Ансарі, єдина ірансько-американська демократка в Конгресі, написала в соцмережах:

– Президент Сполучених Штатів – це божевільний, який становить загрозу національній безпеці нашої країни та всього світу.

Республіканці підтримують війну

Однак шанси на те, що відома своєю відданістю адміністрація Трампа виступить проти нього і передасть повноваження віце-президенту Джей Ді Венсу, майже нульові.

Навіть попри погрози Трампа завдати ударів по цивільній інфраструктурі Ірану з порушенням міжнародного права, лише небагато республіканців висловили незгоду. Багато хто в партії підтримує війну.

Розкол у Вашингтоні нагадує президентство Джо Байдена, коли республіканці та праві медіа роками стверджували, що літній Байден має когнітивні проблеми.

Психічний і фізичний стан Байдена роками залишався складною темою у Вашингтоні.

Трамп та інші республіканці висміювали його як старого і залежного від автоматичного підпису документів.

Білий дім лише підігрівав ці підозри, обмежуючи публічні виступи Байдена та жорстко реагуючи на медіаповідомлення, що торкалися цієї чутливої теми.

Невпевнений виступ Байдена на дебатах проти Трампа у червні 2024 року змусив демократів шкодувати, що вони не приділили цій проблемі достатньої уваги раніше.

Нинішня поведінка Трампа ставить питання про те, які висновки були зроблені з цієї ситуації.

