Президент США Дональд Трамп стоит перед важным решением — выполнить свою угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, начиная сегодня с 20:00 по восточному времени (03:00 следующего дня по киевскому времени, — Ред.), или снова перенести собственный дедлайн, чтобы дать шанс переговорам.

Об этом пишет AXIOS.

Трамп решает, уничтожить ли Иран

Дональд Трамп угрожал разрушить все мосты и электростанции в Иране до полуночи и рассматривал другие варианты действий, которые могли бы иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасный ответ по всему региону.

Посредники из Пакистана, Египта и Турции пытаются предотвратить этот сценарий – договориться о соглашении или, по крайней мере, выиграть время для продолжения переговоров.

— Если президент увидит, что над соглашением идет работа, он, вероятно, удержится от немедленных действий. Но это решение принимает исключительно он, и никто другой, — сказал Axios высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Один из представителей оборонного ведомства отметил, что они “скептически настроены” относительно любого продления срока, установленного Трампом для возможного удара.

Этот материал основан на интервью с шестью чиновниками и источниками, которые имеют прямое знание текущей дипломатии или мышления Трампа.

По словам одного источника из США, который общался с Трампом несколько раз в последние дни, он может быть самым жестким среди высшего руководства своей администрации по отношению к Ирану.

— Президент — самый кровожадный, как бешеный пес, — сказал другой чиновник американской администрации, умаляя то, что министр обороны Пит Хегсет или госсекретарь Марко Рубио подстрекают Трампа. — Эти ребята кажутся голубями по сравнению с президентом.

Трамп начал обсуждать с советниками и доверенными лицами план удара по электростанциям и мостам, спрашивая:

— Что вы думаете о Дне инфраструктуры?

Переговорная команда Трампа — вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — считает, что он должен попытаться заключить соглашение сейчас, если это возможно.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, а также политические союзники, такие как сенатор Линдси Грэм, призывают Трампа не соглашаться на прекращение огня, если Иран не сделает уступки, которые в настоящее время кажутся маловероятными.

Например, повторное открытие Ормузского пролива или отказ от всего высокообогащенного урана.

Иран в понедельник предоставил ответ из 10 пунктов на текущие мирные предложения.

Один из американских чиновников описал его как “максималистский”, но Белый дом рассматривает его как переговорный ход, а не отказ.

Посредники сообщили Белому дому, что работают с иранцами над поправками и переработкой текстов.

Они предупредили, что принятие решений в Иране очень медленное, поэтому может потребоваться продление дедлайна.

Мрачный сценарий для Ирана

Во время пресс-конференции Трамп очертил мрачный сценарий для ближайшего будущего Ирана, одновременно подчеркнув, что заключение соглашения еще возможно.

— Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и это может произойти уже завтра ночью. У нас есть план, по которому до 12 часов завтрашней ночи будут разрушены все мосты в Иране. По которому все электростанции в Иране выйдут из строя, сгорят, взорвутся и больше никогда не будут использоваться. Я имею в виду полное уничтожение до 12 часов, и это произойдет в течение четырех часов, если мы этого захотим. Мы не хотим, чтобы это произошло, — предупредил президент США.

Однако Трамп заявил, что переговоры “идут хорошо” и отметил, что у США есть “активный, готовый к сотрудничеству партнер с другой стороны”, который “ведет переговоры в духе доброй воли”.

Два источника сообщили, что план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов к исполнению, если Трамп даст соответствующий приказ.

— Трамп согласился бы на соглашение, если бы его предложили, но непонятно, готовы ли к этому иранцы. Ситуация будет чрезвычайно напряженной до вторника в 20:00, — сказало источник в США, близкий к Трампу.

