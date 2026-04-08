США и Иран объявили о двухнедельном перемирии: что стоит за этой договоренностью и возможен ли долгосрочный мир

Соединенные Штаты Америки и Иран достигли предварительной договоренности о двухнедельном прекращении огня и параллельно рассматривают возможность начала прямых переговоров, которые потенциально могут стать основой для более широкого мирного соглашения.

Об этом сообщает CNN, а также президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Сейчас смотрят

Что известно о перемирии между США и Ираном

Решение о временном перемирии было принято буквально за полтора часа до истечения установленного Трампом дедлайна, после которого Вашингтон мог прибегнуть к более масштабным военным действиям против Ирана.

Американский президент заявил, что стороны согласились на прекращение боевых действий при условии, что Иран вновь откроет Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти.

Также Трамп подчеркнул, что США, по его мнению, уже выполнили часть своих военных задач и якобы приблизились к возможности заключения долгосрочного мирного урегулирования. Он сообщил о получении от Тегерана так называемого “10-пунктного предложения”, которое в настоящее время анализируется американской стороной.

По данным американских чиновников, продолжается подготовка к возможной личной встрече представителей сторон в ближайшие дни. Среди вероятных площадок называют Исламабад, где посредническую роль может сыграть Пакистан.

В переговорах, вероятно, примут участие специальный представитель Трампа Стив Виткофф, Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Венс.

В Белом доме при этом подчеркивают: окончательных договоренностей пока нет, а процесс переговоров находится на ранней стадии.

Несмотря на объявленное перемирие, по сообщениям из региона, Израиль продолжает наносить удары по объектам на территории Ирана, что свидетельствует о сохранении высокого уровня напряженности.

Будет ли ядерная война: мнение экспертов

Отвечая на вопрос, будет ли ядерная война, политолог Игорь Рейтерович в комментарии для Фактов ICTV отметил, что ядерный сценарий — скорее политическая риторика.

По его мнению, на самом деле никакой угрозы ядерной войны со стороны США нет и не было. Здесь нужно понимать, что даже Белый дом официально это опровергал, поскольку Трамп никогда прямо не упоминал о таком сценарии.

— Его тезис о том, что он может “превратить в пепел цивилизацию” или уничтожить ее, не означает, что речь идет исключительно о применении ядерного оружия. Речь может идти об использовании других видов вооружения, способных отбросить развитие цивилизации на многие десятилетия назад, — рассказал Рейтерович.

Как отмечает политолог, очевидно, что это не история о ядерной войне, а скорее домыслы американских СМИ с целью хайпа, повышения просмотров и определенного нагнетания общественных настроений.

По его словам, в определенной степени это сработало, ведь реакция последовала даже со стороны европейских чиновников, в частности министра обороны Италии. В то же время он подчеркивает, что это не тот случай, когда речь действительно идет о возможности применения ядерного оружия.

Эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии для Киев 24 подчеркнул, что даже гипотетическое применение ядерного оружия со стороны США могло бы стать “эффектом домино”, который открывает ящик Пандоры и радикально меняет правила глобальной безопасности.

По его словам, в случае резкой эскалации наиболее вероятными целями иранских ударов могут стать, в частности, израильские объекты, а сам Израиль рискует столкнуться с масштабной волной атак, к которой может быть сложно адаптироваться даже несмотря на высокий уровень оборонных возможностей.

Желиховский предупреждает, что в случае перехода конфликта в неконтролируемую фазу под ударом могут оказаться не только региональные государства, но и отдельные страны Европы из-за дальности действия определенных типов вооружений.

Желиховский подчеркивает необходимость активной координации между США и Израилем, чтобы не допустить сценария, который может привести к катастрофическим последствиям для всего региона и мира.

Возможна ли ядерная война и каковы перспективы Ирана

Рейтерович рассказал, существует ли угроза ядерной войны и нападения со стороны Ирана. Комментируя тему возможной эскалации конфликта в случае провала мирных переговоров, политолог отметил, что у Ирана на данный момент нет готового ядерного оружия.

В то же время страна обладает определенными компонентами и материалами, которые теоретически могут быть использованы для его создания, но не находятся в состоянии, позволяющем их быстрое применение.

— Ключевым фактором остается не потенциальная “ядерная кнопка”, а имеющийся у Ирана военный инструментарий, и прежде всего баллистические ракеты и беспилотники, которые уже использовались в конфликте, — подчеркнул Рейтерович.

Эксперт также сомневается, что угрозы США способны спровоцировать Тегеран на радикальные шаги. Напротив, нынешняя ситуация, по его убеждению, создает для иранских властей стимул искать выход из конфликта и зафиксировать политические дивиденды.

Рейтерович добавляет, что нынешнее руководство Ирана может стремиться преподнести завершение конфликта как собственную “победу”, чтобы укрепить внутренние позиции и уменьшить международное давление.

Может ли двухнедельное перемирие стать началом устойчивого мира на Ближнем Востоке

Что касается перспектив договоренностей, то, как отмечает Игорь Рейтерович, ситуация остается крайне нестабильной.

— Из-за того, что сейчас происходит, в частности возобновления обстрелов, существует высокая вероятность, что переговоры могут не быть доведены до логического завершения, — рассказал Рейтерович.

Он добавляет, что Дональд Трамп, вероятно, был бы заинтересован в скором завершении конфликта, однако при этом часто недооценивается роль Израиля, который не слишком заинтересован в долгосрочном завершении войны.

Эксперт не исключает попыток сорвать перемирие, и эти попытки могут исходить не только со стороны Ирана, но и от других участников процесса.

В то же время он считает, что вероятность начала переговорного процесса остается достаточно высокой, и есть надежда, что соответствующие договоренности могут быть реализованы в ближайшее время.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.