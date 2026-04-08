США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

Об этом сообщают CNN, а также президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Перемирие между США и Ираном: что известно

Американский лидер заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня.

Произошло это за полтора часа до установленного им дедлайна для масштабного удара по Ирану (Трамп предупреждал, что “целая цивилизация погибнет ночью 8 апреля и никогда больше не будет восстановлена”, — Ред.).

Президент США отмечает, что соглашение о прекращении огня было заключено при условии, что Иран согласится вновь открыть Ормузский пролив — критически важный маршрут для мировых поставок нефти.

Трамп подчеркнул, что США уже выполнили свои военные цели и продвинулись к возможному заключению долгосрочного мирного соглашения. Он также заявил, что Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов, которое рассматривает как основу для переговоров.

По данным американских чиновников, стороны работают над организацией личной встречи в ближайшие дни.

Вероятно, переговоры могут состояться в Исламабаде при посредничестве Пакистана. В них могут принять участие специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

В Белом доме отмечают, что окончательных договоренностей пока нет, однако подготовка продолжается.

В то же время несмотря на объявленное прекращение огня, Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана.

Ранее Пакистан призвал США и Иран к двухнедельному прекращению огня, чтобы дать шанс дипломатии завершить войну на Ближнем Востоке.

Инициатором выступил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, который также отметил необходимость открытия Ормузского пролива.

По данным СМИ, переговоры между сторонами продолжаются через посредников, а Иран положительно рассматривает предложение перемирия.

В то же время израильские военные предупреждают о возможной эскалации и усилении ударов в регионе.

