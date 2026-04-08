США та Іран оголосили про двотижневе перемир’я: що стоїть за домовленістю і чи можливий довготривалий мир

Сполучені Штати Америки та Іран досягли попередньої домовленості про двотижневе припинення вогню та паралельно розглядають можливість запуску прямих переговорів, які потенційно можуть стати основою для ширшої мирної угоди.

Про це повідомляє CNN, а також президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо про перемир’я між США та Іраном

Рішення про тимчасове перемир’я було ухвалене буквально за півтори години до завершення встановленого Трампом дедлайну, після якого Вашингтон міг вдатися до масштабніших військових дій проти Ірану.

Американський президент заявив, що сторони погодилися на зупинку бойових дій за умови, що Іран знову відкриє Ормузьку протоку — один із ключових світових маршрутів транспортування нафти.

Також Трамп наголосив, що США, на його думку, вже виконали частину своїх військових завдань і нібито наблизилися до можливості укладення довгострокового мирного врегулювання. Він повідомив про отримання від Тегерана так званої “10-пунктної пропозиції”, яка нині аналізується американською стороною.

За даними американських посадовців, триває підготовка до можливої особистої зустрічі представників сторін у найближчі дні. Серед ймовірних майданчиків називають Ісламабад, де посередницьку роль може відіграти Пакистан.

У перемовинах, імовірно, братимуть участь спецпредставник Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

У Білому домі при цьому наголошують: остаточних домовленостей наразі немає, а процес переговорів перебуває на ранньому етапі.

Попри заявлене перемир’я, за повідомленнями з регіону, Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах на території Ірану, що свідчить про збереження високого рівня напруги.

Чи буде ядерна війна: думка експертів

Відповідаючи на питання, чи буде ядерна війна, політолог Ігор Рейтерович у коментарі для Фактів ICTV зазначив, що ядерний сценарій — радше політична риторика.

На його думку, насправді ніякої загрози ядерної війни зі сторони США немає і не було. Тут треба розуміти, що навіть Білий дім офіційно це спростовував, оскільки Трамп ніколи прямо не згадував про такий сценарій.

– Його теза про те, що він може “перетворити на попіл цивілізацію” або знищити її, не означає, що йдеться виключно про застосування ядерної зброї. Мова може йти про використання інших видів озброєння, здатних відкинути розвиток цивілізації на багато десятиліть назад, – розповів Рейтерович.

Як зазначає політолог, очевидно, що це не історія про ядерну війну, а радше домисли американських медіа з метою хайпу, підвищення переглядів і певного нагнітання суспільних настроїв.

За його словами, певною мірою це спрацювало, адже реакція була навіть з боку європейських посадовців, зокрема міністра оборони Італії. Водночас він наголошує, що це не той випадок, коли реально йдеться про можливість застосування ядерної зброї.

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі для Київ 24 наголосив, що навіть гіпотетичне застосування ядерної зброї зі сторони США могло б стати “ефектом доміно”, який відкриває ящик Пандори та радикально змінює правила глобальної безпеки.

За його словами, у разі різкої ескалації, найбільш імовірними цілями іранських ударів можуть стати, зокрема, ізраїльські об’єкти, а сам Ізраїль ризикує зіткнутися з масштабною хвилею атак, до якої може бути складно адаптуватися навіть попри високий рівень оборонних можливостей.

Желіховський застерігає, що у випадку переходу конфлікту в неконтрольовану фазу під ударом можуть опинитися не лише регіональні держави, а й окремі країни Європи через дальність дії певних типів озброєнь.

Желіховський підкреслює необхідність активної координації між США та Ізраїлем, аби не допустити сценарію, який може призвести до катастрофічних наслідків для всього регіону та світу.

Чи може бути ядерна війна та які перспективи Ірану

Рейтерович розповів, чи є загроза ядерної війни та нападу з боку Ірану. Коментуючи тему можливої ескалації конфлікту у разі провалу мирних перемовин, політолог зазначив, що Іран наразі не має готової ядерної зброї.

Водночас країна володіє певними елементами та матеріалами, які теоретично можуть бути використані для її створення, але не перебувають у стані, що дозволяє швидке застосування.

– Ключовим фактором залишається не потенційна “ядерна кнопка”, а наявний у Ірану військовий інструментарій, і передусім балістичні ракети та безпілотники, які вже використовувалися в конфлікті, – наголосив Рейтерович.

Експерт також сумнівається, що погрози США здатні спровокувати Тегеран на радикальні кроки. Навпаки, нинішня ситуація, на його переконання, створює для іранської влади стимул шукати вихід із конфлікту та зафіксувати політичні дивіденди.

Рейтерович додає, що нинішнє керівництво Ірану може прагнути подати завершення конфлікту як власну “перемогу”, щоб зміцнити внутрішні позиції та зменшити міжнародний тиск.

Чи може двотижневе перемир’я стати початком стійкого миру на Близькому Сході

Щодо перспектив домовленостей, то, як зазначає Ігор Рейтерович, ситуація залишається вкрай нестабільною.

– Через те, що наразі відбувається, зокрема відновлення обстрілів, існує висока ймовірність, що переговори можуть не бути доведені до логічного завершення, – розповів Рейтерович.

Він додає, що Дональд Трамп, ймовірно, був би зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту, однак при цьому часто недооцінюється роль Ізраїлю, який не надто зацікавлений у довгостроковому завершенні війни.

Експерт не виключає спроб зірвати перемир’я, і ці спроби можуть надходити не лише з боку Ірану, а й від інших учасників процесу.

Водночас він вважає, що ймовірність запуску переговорного процесу залишається досить високою, і є надія, що відповідні домовленості можуть бути реалізовані найближчим часом.

