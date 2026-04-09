Членство Украины в НАТО не будет быстрым: Рютте назвал основные препятствия
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины вряд ли состоится в ближайшее время из-за отсутствия политического согласия среди союзников.
- По его словам, ускоренную интеграцию сдерживают США, Германия, Венгрия и Словакия.
Вопрос интеграции Украины в НАТО вряд ли получит окончательное решение в ближайшее время. Ключевым препятствием остается отсутствие единой политической позиции среди стран-членов Североатлантического альянса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в обращении во время мероприятия, организованного Центром Мир через силу Института Рейгана.
Рютте об интеграции Украины в НАТО
Генсек НАТО дал понять, что процесс вступления Украины пока не обсуждается активно.
– Я не думаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в кратчайшие сроки. Я не думаю, что это произойдет в политическом плане в ближайшее время. Это моя справедливая оценка, – сказал Рютте.
Он отметил, что внутри между странами НАТО нет единого мнения по поводу того, как быстро Украина должна пройти путь к членству.
В то же время генсек рассказал, что основными оппонентами ускоренного вступления Украины в НАТО выступают Германия, Венгрия, Словакия и США.
Кроме того, Рютте поделился, что страны НАТО имеют Объединенный центр в Польше (JATEC), где Североатлантический альянс изучает все уроки, которые украинцы прошли в ходе полномасштабной войны с Россией.