Вопрос интеграции Украины в НАТО вряд ли получит окончательное решение в ближайшее время. Ключевым препятствием остается отсутствие единой политической позиции среди стран-членов Североатлантического альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в обращении во время мероприятия, организованного Центром Мир через силу Института Рейгана.

Генсек НАТО дал понять, что процесс вступления Украины пока не обсуждается активно.

– Я не думаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в кратчайшие сроки. Я не думаю, что это произойдет в политическом плане в ближайшее время. Это моя справедливая оценка, – сказал Рютте.

Он отметил, что внутри между странами НАТО нет единого мнения по поводу того, как быстро Украина должна пройти путь к членству.

В то же время генсек рассказал, что основными оппонентами ускоренного вступления Украины в НАТО выступают Германия, Венгрия, Словакия и США.

Кроме того, Рютте поделился, что страны НАТО имеют Объединенный центр в Польше (JATEC), где Североатлантический альянс изучает все уроки, которые украинцы прошли в ходе полномасштабной войны с Россией.

