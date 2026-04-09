Питання інтеграції України до НАТО навряд чи отримає остаточне рішення найближчим часом. Ключовою перешкодою залишається відсутність єдиної політичної позиції серед країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у зверненні під час заходу, організованого Центром Мир через силу Інституту Рейгана.

Рютте про інтеграцію України до НАТО

Генсек НАТО дав зрозуміти, що процес вступу України наразі не обговорюється активно.

Зараз дивляться

– Я не думаю, що питання про членство України в НАТО можна вирішити в короткий термін. Я не думаю, що це станеться в політичному плані найближчим часом. Це моя справедлива оцінка, – сказав Рютте.

Він зазначив, що всередині між країнами НАТО немає єдиної думки щодо того, як швидко Україна має пройти шлях до членства.

Водночас генсек розповів, що основними опонентами прискореного вступу України до НАТО виступають Німеччина, Угорщина, Словаччина та США.

Крім цього, Рютте поділився, що країни НАТО мають Обʼєднаний центр в Польщі (JATEC), де Північноатлантичний альянс вивчаємо всі ті уроки, які українці пройшли протягом повномасштабної війни з Росією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.